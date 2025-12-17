[여담야담] 김용태 "당무감사위가 정적제거 수단인가…표현의 자유 침해"

[편상욱의 뉴스브리핑]



● '친한' 김종혁 중징계



전용기 / 더불어민주당 의원

"김종혁 중징계, 국힘은 변하지 않았다는 결론으로 귀결"



김용태 / 국민의힘 의원

"김종혁 중징계, 표현의 자유 중요시하는 국힘 가치와 충돌"

--------------------------------------------



▷ 편상욱 / 앵커 : 계속해서 국민의힘 소식도 좀 짚어보죠. 국민의힘 당무감사위원회가 이른바 친한계로 분류되는 김종혁 전 최고위원을 해당 행위를 했다는 이유로 당원권 정지 2년을 권고했습니다. 이에 따라 국민의힘 내부가 술렁이고 있습니다. 그런데 장동혁 국민의힘 대표가 당무위를 두둔하고 나서면서 파장은 더 커지고 있습니다. 같이 보시죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 김용태 의원 일단 당원권 정지 2년이라는 것은 상당한 중징계인데 일단 이건 법원으로 치면 선고는 아닙니다, 검찰의 구형에 해당하는 건데 당무감사위원장 이호선 당무감사위원장이 2년을 권고를 했단 말입니다. 그러면 윤리위에서 결정을 할 텐데 지금 윤리위원장이 공석이에요. 윤리위원장도 장동혁 대표가 임명하는 거죠?



▶ 김용태 / 국민의힘 의원 : 그렇습니다. 당 대표가 임명하게 되어 있습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그렇다면 이 당무감사위의 권고가 그대로 확정될 가능성도 굉장히 높은데 지금 당내 상황은 어떻게 보고 계십니까?



▶ 김용태 / 국민의힘 의원 : 글쎄요. 저는 우리 당이 너무 우리 당의 가치하고 너무 맞지 않는 것들을 하고 있는 거 아닌가 생각이 듭니다. 물론 저희가 이제 당무감사위를 통해서 다른 정파에 있는 분들을 제거했던 사례가 과거에도 있었습니다. 제가 이준석 대표 때 최고위원을 하면서 이준석 대표를 윤리위에서 품위유지 위반이라고 해서 징계를 해서 내쫓았던 기억도 있고요. 그런 걸 봐 와서 이런 걸 볼 때마다 좀 개인적으로 놀랄 때도 많고 우리 당이 왜 이러나, 이럴 때가 많습니다. 특히 이 지지층이라고 하는 분들이 가장 중요하게 생각하는 것이 자유 아니겠습니까? 표현의 자유는 헌법에 있어서 굉장히 중요한 권리라고 생각합니다. 자유를 중요시하는 정당에서 물론 김종혁 전 최고위원의 발언이 좀 과한 부분도 있고 당원으로서 기분 나쁜 표현도 있었다고 생각이 듭니다. 그런데 그렇다고 해서 이러한 표현의 자유를 중요하게 생각하는 정당에서 당원권 정지 2년이라는 굉장히 과한 평가를 하는 것은 우리가 내세우는 가치하고 완전히 충돌하는 거 아닌가 이런 생각이 들고요. 당을 운영하시는 분들이 우리 당의 가치에 맞게 당을 운영했으면 좋겠다. 당무감사위나 윤리위를 본인하고 다른 정파에 있다고 해서 정적 제거하기 위한 수단으로 삼지 않았으면 좋겠다 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 전용기 의원이 객관적으로 보시기에는 어떻습니까. 김종혁 전 최고한테 당원권 2년 정지. 합당한 처분이라고 보십니까?



▶ 전용기 / 더불어민주당 의원 : 절대 합당하지 않죠. 이거는 말도 안 되는 행위를 했다고 저는 평가합니다. 기본적으로 국민의힘은 변하지 않았다는 말로 귀결되는 것 같은데요. 과거 윤석열 전 대통령이 권력을 가지자마자 가장 먼저 했던 일이 이준석 지금 의원을 찍어내는 거였습니다. 당시에 당 대표를 어떻게든 쫓아내기 위해서 했던 모습들이 지금도 저는 되풀이되고 있다고 보는데요. 그때 당시에 했던 내용도 윤리위나 저런 다른 감사위원회를 동원해서 이준석 당 대표를 쫓아냈었는데 계엄이 있고 그 이후에 많은 사과해야 한다고 하는 의견도 있었지만 전혀 변하지 않은 모습으로 그때 당시에 했던 모습들을 같이 보여주고 있기 때문에 전혀 반성하지 않는 정당이고 과거에 있었던 일들을 답습하는 그런 정당으로밖에 보이지 않는다는 말씀을 드리고 싶습니다. 그렇기 때문에 굉장히 잘못된 결정을 했다는 말씀을 드리고 싶습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 이호선 당무감사위원장이 자신의 블로그에 쓴 글도 화제가 되고 있습니다. 주인이 단속하지 않아서 소아 사람을 받아 죽이면 그 소는 돌로 죽일 것이고 임자도 죽일 것이다. 이런 성경 구절 을 올렸는데요. 여기에 대해서 오늘 김종혁 전 최고위원도 SNS에 글을 올렸습니다. 어제는 한동훈 전 대표가 민주주의를 돌로 쳐죽일 수 없습니다. 이렇게 올렸는데 당사자인 당원권 2년 정지 권고를 받은 김종혁 전 최고는 민주주의를 돌로 쳐 죽이려는 자들에 맞서 한동훈 전 대표와 함께 끝까지 싸우겠습니다. 파이팅, 이렇게 썼습니다. 민주주의를 돌로 쳐 죽이려는 자. 그러니까 이호선 위원장이 올린 들이받는 소원은 바로 한동훈 전 대표와 김종욱 전 최고위원이다, 이런 뜻인 것 같죠?



▶ 김용태 / 국민의힘 의원 : 그렇게 해석될 가능성이 농후할 것 같습니다. 본인은 부인인하실지는 모르겠습니다. 하지만 정치권에서 이렇게 뒤따르는 것이 사실이고요. 거듭 말씀드리지만 당무감사위라는 것은 굉장히 중요한 기구이고 다른 말을 했다고 해서 당내 비판을 했다고 해서 다른 정파에 있는 정치인들을 낙인찍거나 제거하기 위한 도구로서 있는 기구가 아닙니다. 정말 당의 틀과 당의 가치를 내재화하기 위한 기구인데 이런 것들을 적절히 잘 운영했으면 좋겠다는 말씀을 다시 거듭 드리겠습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 국민의힘에서 어떤 결론을 내릴지 지켜보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 김용태 국민의힘 국회의원, 전용기 더불어민주당 의원과 함께했습니다. 두 분 수고하셨습니다.



