[여담야담] 또 이학재 공개 저격…송곳 질문에 관가 '초긴장'

[편상욱의 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑>
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 전용기 더불어민주당 의원, 김용태 국민의힘 의원
--------------------------------------------
● 또 이학재 공개 질타~● 이학재 정면 반박
전용기 / 더불어민주당 의원
"이학재, 인천공항 업무 아니면 아니라고 말했어야…업무 파악 못 한 것"
"업무보고 생중계, 국민이 공공기관 실태 파악할 수 있도록 한 것"
김용태 / 국민의힘 의원
"'달러 은닉·밀반출 관리', 인천공항 본연 업무 아냐…이학재 망신 주기"
"업무보고·국무회의 생중계, 지지층 겨냥한 보여주기"
● 생중계, 달라진 분위기?~● 이 대통령 "탈모 지원 검토"
전용기 / 더불어민주당 의원
"탈모 지원, 시대 변화에 따라 논의 필요…사회적 질병 지원 공론화되어야"
김용태 / 국민의힘 의원
"탈모 지원 논란은 정의의 문제…생존 걸린 희귀병·난치병 지원이 우선"
