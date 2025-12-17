뉴스

[여담야담] 또 이학재 공개 저격…송곳 질문에 관가 '초긴장'

SBS 뉴스
작성 2025.12.17 15:30 수정 2025.12.17 15:37 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 전용기 더불어민주당 의원, 김용태 국민의힘 의원
--------------------------------------------

● 또 이학재 공개 질타~● 이학재 정면 반박

전용기 / 더불어민주당 의원
"이학재, 인천공항 업무 아니면 아니라고 말했어야…업무 파악 못 한 것"
"업무보고 생중계, 국민이 공공기관 실태 파악할 수 있도록 한 것"

김용태 / 국민의힘 의원
"'달러 은닉·밀반출 관리', 인천공항 본연 업무 아냐…이학재 망신 주기"
"업무보고·국무회의 생중계, 지지층 겨냥한 보여주기"

● 생중계, 달라진 분위기?~● 이 대통령 "탈모 지원 검토"

전용기 / 더불어민주당 의원
"탈모 지원, 시대 변화에 따라 논의 필요…사회적 질병 지원 공론화되어야"

김용태 / 국민의힘 의원
"탈모 지원 논란은 정의의 문제…생존 걸린 희귀병·난치병 지원이 우선"
--------------------------------------------

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지