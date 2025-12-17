[여담야담] "저커버그도 사과했는데"…김범석 불출석에 "국민이 호구냐"

[편상욱의 뉴스브리핑]
■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 전용기 더불어민주당 의원, 김용태 국민의힘 의원
● 쿠팡 '맹탕' 청문회~● "국민이 호구인가" 질책
전용기 / 더불어민주당 의원
"김범석, 불출석 사유 없어…외국인이라 법망 피하며 책임 회피"
"김범석 겨냥 '출입국관리법' 발의…국내서 책임 다하라는 의미"
김용태 / 국민의힘 의원
"쿠팡, 외국인 CEO 앞세워 청문회 의사소통 어렵게 했나 의심스러워"
"개인정보보호법 개정해서 징벌적 손해배상 높여야"
● '김병기 쿠팡 오찬' 충돌
전용기 / 더불어민주당 의원
"민주당 주도로 쿠팡 청문회 열려…청탁이라고 볼 수 없어"
김용태 / 국민의힘 의원
"쿠팡 청문회서 '김병기 쿠팡 오찬' 묻는 게 기본…여당, 협조해야"
