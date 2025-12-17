장동혁 "밖에 있는 적 50명보다 내부 적 1명이 더 무섭다"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 17일 경기 고양시 화전마을에서 열린 청년과 함께 따뜻한 겨울나기 연탄배달 봉사에서 기념 촬영하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표는 당무감사위원회가 친한동훈계 김종혁 전 최고위원에 대해 중징계 권고 결정을 내린 것을 옹호했습니다.장 대표는 오늘(17일) 경기 고양 화전마을에서 연탄 배달 봉사를 한 뒤 기자들과 만나 "당을 하나로 뭉쳐서 단일대오로 제대로 싸울 당을 만드는 것과 해당 행위 하는 사람들을 방치하는 게 잘 맞지 않는다"고 말했습니다.당무감사위는 김 전 최고위원에 대해 당원 모욕 발언 등을 이유로 당원권 정지 2년의 징계를 권고했고, 친한계는 강하게 반발했습니다.장 대표는 "전당대회부터 당이 하나로 뭉치는 게 중요하다고 했고, '밖에 있는 적 50명보다 내부의 적 한 명이 더 무섭다'는 말도 드렸다"고 언급했습니다.그러면서 "당을 어떻게 하나로 이끌지, 외연을 어떻게 넓힐지는 곧 제 입장을 밝힐 기회가 있을 것"이라며 "이게(당무감사위 조사가) 당 화합을 해치거나 확장에 방해된다는 주장에 저는 동의하기 어렵다"고 덧붙였습니다.당무감사위가 지도부 의중에 따라 친한계 조사·징계에 나선 게 아니냐는 지적에 대해선 "당무감사위 일정, 절차나 결과, 논의 과정에 대해 저는 전혀 개입하지 않는다"며 "당무감사위는 지도부와 당 대표와 상관없이 독립적으로 활동해 어떤 소통도 하지 않는다"고 강조했습니다.장 대표는 "저와 인연이 없는 이호선 위원장을 선임했고, 저는 지금껏 위원장과 전화하거나 만난 적이 없다"며 "당무감사위가 여러 사정을 고려해 잘 결정했을 것이고, 결과에 대해 언급하는 건 적절치 않다"고 말했습니다.당 쇄신 방안으로 당명 변경을 검토할지에 대해선 "당 쇄신 방향에 대한 의견을 듣는데 많은 의원이 당명 개정 말을 줬다"며 "단순한 당명 개정이 아니라 국민의힘이 새롭게 태어나기 위해 방향과 보수 가치를 재정립하는 과정이 필요하고, 그에 수반해 필요하다면 당명 개정도 함께 검토할 수 있다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)