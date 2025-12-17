'최다승 정조준' 안세영, 배드민턴 왕중왕전 첫 경기 승리

▲ 배드민턴 안세영 선수

단일 시즌 역대 최다 우승 기록에 도전하는 배드민턴 '최강' 안세영이 올해 마지막 무대인 월드투어 파이널스 첫판을 승리로 장식했습니다.안세영은 오늘 중국 항저우의 올림픽스포츠센터에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 파이널스 2025 여자 단식 조별리그 A조 1차전에서 인도네시아의 푸트리 쿠수마 와르다니(세계랭킹 7위)를 2-1(21-16 8-21 21-8)로 꺾었습니다.안세영은 다소 기복 있는 경기력을 보였습니다.첫 게임에서는 시소게임 끝에 16-16 동점 상황에서 5점을 연속으로 따내며 21-16으로 기선을 제압했습니다.그러나 2게임에서는 초반부터 흐름을 내주더니 내내 끌려다니며 고전했고, 8-21로 완패했습니다.하지만 3게임은 달랐습니다.집중력을 되찾은 안세영은 끈질긴 수비로 상대를 묶고 한 박자 빠른 공격으로 초반부터 6점씩 쓸어 담으며 6-0, 12-1로 점수 차를 벌렸고, 안정적으로 리드를 지켜 승리를 완성했습니다.올 시즌 벌써 10개의 우승 트로피를 들어 올린 안세영은 이번 대회에서도 우승할 경우 남녀단식 부문 단일 시즌 최다 우승 타이기록을 세웁니다.2019년 11승을 기록한 일본 남자 단식 선수 모모타 겐토와 어깨를 나란히 하게 됩니다.아울러 준결승에만 진출해도 60경기 이상 출전한 선수 중 단일 시즌 최고 승률을 다시 씁니다.안세영은 월드투어 파이널스를 포함해 이번 시즌 16개 대회에서 73경기를 치렀고, 그중 69경기를 이겨 승률 94.5％를 기록하고 있습니다.BWF 월드투어 파이널스는 한 해 동안 최고의 선수들이 모여 기량을 겨루는 배드민턴계의 '왕중왕전' 격으로, 각 종목 연간 월드투어 포인트 합산 상위 8명·조만 출전할 수 있습니다.선수들은 4명씩 A조와 B조로 나뉘어 조별리그를 치르고, 각 조 상위 2명이 4강 토너먼트에 진출해 우승자를 가립니다.여자단식 세계랭킹에서 압도적 1위를 지키고 있는 안세영은 와르다니, 야마구치 아카네, 미야자키 도모카(이상 일본)와 A조에서 경쟁합니다.안세영은 내일 오전에 열리는 2차전에서 미야자키를 상대합니다.(사진=AP, 연합뉴스)