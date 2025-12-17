'흑백요리사2' 정호영 셰프 "시즌1 때 출연 거절, 그 후 엄청 후회해"

정호영 셰프가 '흑백요리사2' 제작진의 출연 제의가 오지 않아 초조했던 마음을 털어놨다.



17일 오전 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 그랜드볼룸에서 열린 넷플릭스 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁2'(이하 '흑백요리사2') 기자간담회에 참석한 정호영 셰프는 "시즌1 때 출연 제안을 받았었는데 여러 가지 이유로 거절했다. 그리고 엄청난 후회를 했다"라고 고백했다.



이어 정 셰프는 "시즌2 참가자를 모집한다고 할 때, 저한테 연락이 안 와 마음이 조급해졌는데, 마침내 연락이 와서 함께 하게 됐다"며 제작진의 출연 제의 연락이 오지 않아 걱정했던 마음을 솔직하게 털어놨다.



정호영 셰프는 '흑백요리사2' 경연에 임하며 자신만의 승리 전략에 대해서도 밝혔다. 그는 "서바이벌을 심사도 해보고 경험도 해봤지만, 나만의 승리 전략에서 중요한 건, 가장 기본적인 실력을 보여주는 것이고 욕심을 내면 안 된다. 근데 막상 들어가면 욕심을 내고 조급해하고 떨어서 실력 발휘가 힘들다. 저도 아쉬운 부분들이 여럿 있었다"라고 말했다. 그러면서 "'흑백요리사2'만큼, 살아가며 짜릿하고 유쾌한 서바이벌을 없었다고 생각한다"며 '흑백요리사2'의 극강의 재미를 설명했다.



마지막으로 정호영 셰프는 "요즘 외식 경기가 좋지 않은데, '흑백요리사2'를 통해서 많은 사람들이 요리에 관심 가져주면 좋겠다. 요리사들도 노력해서 맛있는 음식을 만들어간다면, 음식 문화가 발전할 거 같다. 많은 관심 가져달라"고 당부했다.



한편 '흑백요리사2'는 오직 맛으로 계급을 뒤집으려는 재야의 고수 '흑수저' 셰프들과 이를 지키려는 대한민국 최고의 스타 셰프 '백수저'들이 펼치는 불꽃 튀는 요리 계급 전쟁이다. 지난해 공개된 '흑백요리사' 시즌1은 넷플릭스 한국 예능 최초로 3주 연속 넷플릭스 글로벌 TOP 10 TV 비영어 부문 1위를 차지했다. OTT 예능 최초 한국 갤럽 '한국인이 좋아하는 프로그램' 2024년 9월 조사에서 1위를 기록하며 한국과 글로벌 열풍을 불러일으켰다. 이런 전 시즌의 인기로 인해 '흑백요리사2'는 공개되기 전부터 뜨거운 관심을 받았다.



이번 '흑백요리사2'에선 더욱 막강해진 흑셰프들과 백셰프들의 맞대결이 펼쳐진다. 먼저 자신의 이름을 걸고 출전한 '백셰프'에는 미쉐린 2스타 이준부터 한식과 양식 각각 미쉐린 1스타를 거머쥔 손종원, 대한민국 1호 사찰음식 명장 선재스님, 57년차 중식 대가 후덕죽, 47년차 프렌치 대가 박효남, 대한민국 대표 스타 셰프 정호영·샘킴·레이먼킴, '마스터셰프 코리아 시즌4' 심사위원 송훈, '한식대첩 시즌3' 우승자 임성근 등 18인이 이름을 올렸다. 여기에 최강록, 김도윤 셰프는 '히든 백수저'라는 이름으로 시즌1에 이어 시즌2에 재도전했다.



이들에게 도전장을 내민 흑셰프들의 면면도 강력하다. 나만 알고 싶은 동네 맛집부터 웨이팅 지옥 핫플 사장님, 요식업 신흥 강자들까지 천하를 호령할 재야의 '찐'고수들 80인이 흑셰프로 나서 생존 전쟁에 뛰어들었다. 1~3회 공개를 통해 '프렌치 파파', '중식 마녀', '술 빚는 윤주모', '아기 맹수' 등의 흑수저 셰프들이 주목받았다.



16일 공개된 '흑백요리사2' 1~3회에선 1라운드 흑수저 결정전이 펼쳐졌고, 그 결과 흑수저 19인, 백수저 19인 총 38명이 2라운드에 진출했다. 더 치열한 요리 계급 전쟁이 예상되는 '흑백요리사2'는 총 13부작으로, 앞으로 매주 화요일 오후 5시 넷플릭스에서 나머지 회차가 순차 공개된다.



[사진=넷플릭스]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)