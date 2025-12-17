뉴스

[글로벌D리포트] 땅만 파면 쏟아지는 보물 10년 걸린 콜로세움 지하철

조제행 기자
작성 2025.12.17 15:21 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
고대 로마의 청동 조각상과 도자기, 목검 등 유물이 전시돼 있고, 로마인들의 주택 목욕시설 유적까지 볼 수 있는 이곳은 박물관이 아닙니다.

지난 16일, 고대 로마의 원형 경기장 콜로세움 바로 앞에 새로 개통한 지하철역 내부입니다.

콜로세움 로마 유적이라는 뜻의 이 지하철역은 개통까지 공사 기간이 무려 10년이나 걸렸습니다.

땅을 팔 때마다 고대 유물이 쏟아지면서 공사 기간이 길어졌습니다.

[마르코 체르본/건설 책임자 : 큰 지하수 수압이 작용하는 조건 아래에서 공사를 진행하면서도, 발굴 과정에서 발견된 모든 고고학 유물을 보존하고 동시에 그 위에 존재하는 모든 것들, 즉 포리 임페리알리 거리에 있는 모든 기념물들 역시 그대로 보존해야 했습니다 ]

1.5로 유로 우리돈 2천6백 원만 내고 역 안으로 들어가면 이용객들과 관광객들은 박물관처럼 유물을 감상하며, 지하철을 이용할 수 있습니다.

[엘리사 첼라/고고학자(콜레세움 고고학 공원) : 우리는 공화정 시대부터 기원후 1세기 네로 황제 치 하의 로마 대화재전까지 사용되었던 도무스(Domus, 고대 로마의 주택)의 일부를 이곳 역 안에 보존하고, 배치하여 전시하기로 결정했습니다.]

고대 성문의 이름을 딴 포르카 메트로니아 역도 이날 함께 개통됐습니다.

이곳 역시 2세기에 지어진 광대한 군사단지와 프레스코화와 모자이크로 꾸며진 주거시설 등이 발굴됐습니다.

이탈리아 로마는 도시 전체가 박물관으로 불릴 정도로 도시 곳곳에 유적이 많아 전 세계에서 지하철 건설이 가장 까다로운 도시 중 하나로 꼽힙니다.

당국은 바티칸의 성 베드로 대성당 근처까지 지하철 노선을 연장할 계획인데, 유물 출토와 지하수 처리 문제로 앞으로 최소 10년은 더 걸릴 것으로 전망됩니다.

(취재 : 조제행, 영상편집 : 김종태, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
조제행 기자 사진
조제행 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지