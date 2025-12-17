[글로벌D리포트] 땅만 파면 쏟아지는 보물 10년 걸린 콜로세움 지하철

고대 로마의 청동 조각상과 도자기, 목검 등 유물이 전시돼 있고, 로마인들의 주택 목욕시설 유적까지 볼 수 있는 이곳은 박물관이 아닙니다.



지난 16일, 고대 로마의 원형 경기장 콜로세움 바로 앞에 새로 개통한 지하철역 내부입니다.



콜로세움 로마 유적이라는 뜻의 이 지하철역은 개통까지 공사 기간이 무려 10년이나 걸렸습니다.



땅을 팔 때마다 고대 유물이 쏟아지면서 공사 기간이 길어졌습니다.



[마르코 체르본/건설 책임자 : 큰 지하수 수압이 작용하는 조건 아래에서 공사를 진행하면서도, 발굴 과정에서 발견된 모든 고고학 유물을 보존하고 동시에 그 위에 존재하는 모든 것들, 즉 포리 임페리알리 거리에 있는 모든 기념물들 역시 그대로 보존해야 했습니다 ]



1.5로 유로 우리돈 2천6백 원만 내고 역 안으로 들어가면 이용객들과 관광객들은 박물관처럼 유물을 감상하며, 지하철을 이용할 수 있습니다.



[엘리사 첼라/고고학자(콜레세움 고고학 공원) : 우리는 공화정 시대부터 기원후 1세기 네로 황제 치 하의 로마 대화재전까지 사용되었던 도무스(Domus, 고대 로마의 주택)의 일부를 이곳 역 안에 보존하고, 배치하여 전시하기로 결정했습니다.]



고대 성문의 이름을 딴 포르카 메트로니아 역도 이날 함께 개통됐습니다.



이곳 역시 2세기에 지어진 광대한 군사단지와 프레스코화와 모자이크로 꾸며진 주거시설 등이 발굴됐습니다.



이탈리아 로마는 도시 전체가 박물관으로 불릴 정도로 도시 곳곳에 유적이 많아 전 세계에서 지하철 건설이 가장 까다로운 도시 중 하나로 꼽힙니다.



당국은 바티칸의 성 베드로 대성당 근처까지 지하철 노선을 연장할 계획인데, 유물 출토와 지하수 처리 문제로 앞으로 최소 10년은 더 걸릴 것으로 전망됩니다.



(취재 : 조제행, 영상편집 : 김종태, 제작 : 디지털뉴스부)