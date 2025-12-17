일본 대미 수출 8개월 만에 증가…자동차도 1.5%↑

▲ 요코하마항에 진열된 수출 차량들

일본의 지난달 대미 수출이 미국과 관세 협상 타결에 힘입어 8개월 만에 증가세를 보였습니다.일본 재무성이 17일 발표한 11월 무역통계(속보치)에 따르면 대미 수출액은 작년 동월보다 8.8% 증가한 1조 8천169억 엔(약 17조 4천억 원)으로 집계됐습니다.일본의 대미 수출이 증가세를 보인 것은 8개월 만입니다.핵심 품목인 자동차의 미국 수출도 1.5% 늘었습니다.니혼게이자이신문은 "일본의 대미 자동차 수출이 트럼프 관세 발동 전 수준으로 회복되고 있다"고 전했습니다.이로써 대미 무역 흑자도 11.3% 증가한 7천398억 엔(약 7조 원)으로 7개월 만에 늘어났습니다.지난달 일본의 전체 무역수지는 3천222억 엔(약 3조 원) 흑자를 기록했습니다.무역 흑자는 5개월 만입니다.수출액은 9조 7천147억 엔(약 92조 9천억 원)으로 작년 동월보다 6.1% 늘고 수입은 9조 3천924억 엔(약 89조 9천억 원)으로 1.3% 증가했습니다.(사진=게티이미지)