방미 위성락 안보실장, 루비오와 회동…정상 합의 신속 이행 논의

▲ 위성락 국가안보실장이 지난 7월 7일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.에서 마코 루비오 미국 국무장관 겸 국가안보보좌관과 만나 악수하는 모습.

미국을 방문한 위성락 대통령실 국가안보실장이 16일(현지시간) 마코 루비오 미 국무장관과 회동했습니다.외교 소식통에 따르면 위 실장은 이날 워싱턴DC 인근 덜레스 국제공항을 통해 입국한 뒤 루비오 장관을 만난 것으로 전해졌습니다.루비오 장관은 백악관 국가안보보좌관을 겸하고 있어 위성락 실장의 카운터파트(대화 상대방)입니다.위 실장은 한국의 우라늄 농축과 사용후 핵연료 재처리, 핵추진 잠수함 건조 등 한미정상회담 공동 팩트시트에 포함된 사항들의 신속한 이행 방안을 논의하기 위해 미국을 방문했습니다.그런 만큼 이날 루비오 장관과의 회동에서 각 분야별 합의를 신속하게 이행하기 위한 미측의 협조를 당부하고, 한미간 공조 방안을 논의한 것으로 추정됩니다.위 실장은 이날 덜레스 공항에서 취재진과 만나 한국의 핵추진 잠수함 건조를 위해 한미원자력협정상의 제약을 돌파할 수 있는 한미 간 별도의 협정을 도출하는 방안도 모색할 수 있다고 밝혔습니다.이날 루비오 장관과의 면담에서도 이와 관련한 한국 정부의 입장을 설명하고 미국 정부의 적극적인 협조를 요청했을 것으로 보입니다.또 내년 4월로 예정하고 있는 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문 계기에 북미 정상간 소통이 모색될 수 있는 만큼 위 실장은 한미간의 긴밀한 대북정책 공조 필요성을 강조했을 것으로 추정됩니다.위 실장은 17일에는 원자력 분야 주무 장관인 크리스 라이트 에너지부 장관과 면담이 예정된 것으로 전해졌습니다.위 실장은 백악관 및 국무부 실무진과도 접촉한 뒤 뉴욕을 거쳐 귀국할 예정입니다.(사진=대통령실 제공, 연합뉴스)