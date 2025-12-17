"어지간히 까불어라" 양산시의원 막말 논란에 노조 "사퇴하라"

▲ 강태영 양산시의원 사과·사퇴 촉구 기자회견

경남 양산시의회 소속 더불어민주당 강태영(초선·서창, 소주) 의원이 공무원에게 막말과 욕설을 했다는 주장이 제기돼 공무원노조가 의원직 사퇴와 제명을 촉구하고 나섰습니다.전국공무원노동조합 양산시지부(이하 노조)는 오늘(17일) 양산시의회 앞에서 기자회견을 열고 "우월적 지위를 이용해 직원에게 갑질과 폭언을 일삼은 강 의원은 즉각 공개 사과하고 사퇴하라"고 요구했습니다.노조에 따르면 강 의원은 지난 2일 오후 양산시 물금읍의 한 식당에서 식사 중이던 의회 사무국 직원 4명과 우연히 마주쳤습니다.이 자리에서 강 의원은 한 여직원에게 "어지간히 까불어라, 더 까불어 봐라. 공무원증이 10개 정도 되나", "내 옷 벗기고 싶나(제명하고 싶냐)" 등의 폭언과 욕설을 20여 분간 한 것으로 알려졌습니다.노조 관계자는 "과거에는 강 의원이 욕설이나 폭언을 전혀 하지 않았는데, 이날은 특별한 이유도 없이 폭언해 당혹스럽다"고 전했습니다.강 의원은 이후 의회로 복귀해서도 식당에 있던 직원들의 근무 태도를 확인하겠다며 "PC를 켜보라"고 지시하는 등 압박을 가했다고 노조는 주장했습니다.노조는 "강 의원의 행위로 피해 직원들은 씻을 수 없는 정신적·육체적 고통을 겪었다"며 "시민의 대표로서 갖춰야 할 도덕성을 저버리고 양산시민의 명예를 훼손했다"고 비판했습니다.그러면서 시의회를 향해 "이번 사건을 개인의 일탈로 치부하지 말고, 재발 방지를 위해 강 의원을 제명하는 등 강력한 조처를 해야 한다"고 강조했습니다.논란이 일자 강 의원은 오늘 이메일 사과문을 배포하고 사과의 뜻을 밝혔습니다.강 의원은 "이번 일로 불편함과 상처를 느낀 직원분들께 진심으로 사과드린다"며 "정례회 기간 중 감정이 격해진 상황에서 사용한 부적절한 표현에 대해 깊이 반성하고 있다"고 고개를 숙였습니다.이어 "의회 각 팀을 직접 찾아 사과의 뜻을 전했으며, 향후 진행될 공식 절차에도 성실히 임하겠다"며 "다시는 이런 일이 발생하지 않도록 스스로 엄격히 돌아보고, 의회 구성원들과의 신뢰 회복을 위해 더욱 노력하겠다"고 덧붙였습니다.(사진=전국공무원노동조합 양산시지부 제공, 연합뉴스)