정청래 "정동영 통일부 방침 지지"… 가칭 한반도평화 전략위 설치

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 17일 강원 춘천시 더불어민주당 강원특별자치도당에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다.

정청래 민주당 대표가 최근 대북 정책 주도권과 관련해 외교부와 통일부 간의 불협화음에 나온 데 대해 부처 간 갈등이란 시각에 선을 그으면서 통일부 방침에 힘을 실었습니다.정청래 대표는 오늘 민주당 강원도당 대회의실에서 열린 최고위원회의에서 "항간의 언론 보도 등에서는 대북 주도권을 둘러싼 부처 간 갈등으로 보도됐는데 이는 진실이 아니다"며 "문재인 정부 때 한미 워킹그룹에 대한 우려와 경고"라고 지적했습니다.그러면서 "사사건건 미국에 결재를 맡아 허락된 것만 실행에 옮기는 상황으로 빠져든다면 오히려 남북 관계를 푸는 실마리를 꽁꽁 묶는 악조건으로 빠져들 수 있다"며 "저는 통일부의 방침을 지지한다. 정동영 통일부의 정책적 선택과 결정이 옳은 방향"이라고 말했습니다.최근 외교부가 미국과 대북정책을 논의할 정례회의를 하겠다고 나서면서 외교부와 통일부 간 기 싸움이 펼쳐졌습니다.통일부는 해당 회의에 불참을 선언하고 필요시 미국과 대북정책을 직접 협의하겠다는 입장을 내놨습니다.과거 남북 관계 진전에 걸림돌이 됐다는 지적이 나온 문재인 정부 시절 한미 워킹그룹이 재현될 우려가 있다는 논리에서였습니다.이에 외교부와 통일부는 어제 대북정책 관련 일정을 각각 진행했습니다.정 대표는 또 한미·남북 관계와 대북 정책 등을 다루는 가칭 '한반도 평화 전략위원회'를 당내에 설치하겠다고 밝혔습니다.정 대표는 "한미 관계에서 자주성을 높이고, 남북 관계에서 자율성을 높이는 방향에 조언하는 당내 특별기구인 가칭 한반도 평화 전략위원회를 조속한 시일 안에 설치하겠다"고 말했습니다.또, "이재명 정부가 남북 관계, 한미 관계를 풀어나가는 데 있어서 지렛대 역할을 할 수 있도록 든든하게 뒷받침하겠다"고 덧붙였습니다.최근 대북 정책의 주도권을 놓고 외교부와 통일부 간 갈등이 불거지자 파열음이 커지기 전 이견 조율과 사태 해결에 당이 역할을 하겠다는 취지로 해석됩니다.파장이 커지기 전에 대통령실 차원의 '교통정리'를 주문하는 목소리도 나왔습니다.박지원 최고위원은 회의에서 "통일부가 주무 부처를 맡고 외교부가 대미 외교 지원을 담당하면서 대통령실과 NSC(국가안전보장회의)가 전략 조정을 맡는 체계가 국민께도 가장 설득력이 있다고 본다"며 "대통령실과 NSC가 콘트롤타워로서 이번 한미 협의체의 의제, 권한, 운영 구조를 분명히 해서 국민께 납득을 시켜 주시라"고 요청했습니다.(사진=연합뉴스)