송언석·천하람 '통일교 특검' 첫 회동…"다음주 발의 목표"

국민의힘과 개혁신당이 오늘(17일) 여권 인사들의 통일교 정치자금 수수 의혹 규명을 위한 특검법 논의를 위해 첫 원내회동에 나섰습니다.송언석 국민의힘 원내대표와 천하람 개혁신당 원내대표는 오늘 국민의힘 원내대표실에서 만남을 갖고 논의에 나섰습니다.송 원내대표는 논의에 앞서 "통일교 문제는 여권 일부 인사의 개인적인 일탈이 아니라 이재명 정부의 핵심을 관통하는 구조적, 고질적 문제임이 드러나고 있다"며 "윤영호 전 통일교 세계본부장의 증언과 언론보도를 종합하면 결국 통일교는 최종적으로 이 대통령에게로 이어지는 접근 루트를 확보하려고 했던 것으로 추측된다"고 말했습니다.특검 추천권과 수사범위 관련해서 "원내외를 떠나 국회와 정당이 정치적으로 관여하기보다는 법률전문가인 대법원이나 대한변협에 추천권을 맡기는 것도 좋은 대안이 될 것"이라고 했습니다.천 원내대표도 "민주당은 본인들의 불법성이 드러나면서 태세를 바꿔 통일교 사건에 대한 엄정한 수사나 특검의 필요성을 부정하고 있다"며 "이재명 대통령은 위헌·위법한 종교단체는 해산돼야 한다고까지 한다. 그러면 민주당이 더 적극적으로 나서서 통일교 특검하자고 해야 하는 것 아니냐"고 특검 필요성을 주장했습니다.특검 추천권과 관련해 "이재명 정부와 여야를 가리지 않는 엄정 수사를 위해 통일교 관련 의혹이 없는 야당이 특검을 추천해야한다"며 "통일교로부터 자유로운 원내야당은 개혁신당이 유일하다"고 말했습니다.국민의힘과 개혁신당은 다음주 초 발의를 목표로 특검 추천권 문제와 '쌍특검' 발의 여부 등 세부 사안에 대해 계속 논의를 이어 나갈 예정입니다.(사진=연합뉴스)