송언석·천하람 '통일교 특검' 첫 회동…"다음주 발의 목표"

국민의힘과 개혁신당이 오늘(17일) 여권 인사들의 통일교 정치자금 수수 의혹 규명을 위한 특검법 논의를 위해 첫 원내회동에 나섰습니다.
송언석 국민의힘 원내대표와 천하람 개혁신당 원내대표는 오늘 국민의힘 원내대표실에서 만남을 갖고 논의에 나섰습니다.
송 원내대표는 논의에 앞서 "통일교 문제는 여권 일부 인사의 개인적인 일탈이 아니라 이재명 정부의 핵심을 관통하는 구조적, 고질적 문제임이 드러나고 있다"며 "윤영호 전 통일교 세계본부장의 증언과 언론보도를 종합하면 결국 통일교는 최종적으로 이 대통령에게로 이어지는 접근 루트를 확보하려고 했던 것으로 추측된다"고 말했습니다.
특검 추천권과 수사범위 관련해서 "원내외를 떠나 국회와 정당이 정치적으로 관여하기보다는 법률전문가인 대법원이나 대한변협에 추천권을 맡기는 것도 좋은 대안이 될 것"이라고 했습니다.
천 원내대표도 "민주당은 본인들의 불법성이 드러나면서 태세를 바꿔 통일교 사건에 대한 엄정한 수사나 특검의 필요성을 부정하고 있다"며 "이재명 대통령은 위헌·위법한 종교단체는 해산돼야 한다고까지 한다. 그러면 민주당이 더 적극적으로 나서서 통일교 특검하자고 해야 하는 것 아니냐"고 특검 필요성을 주장했습니다.
특검 추천권과 관련해 "이재명 정부와 여야를 가리지 않는 엄정 수사를 위해 통일교 관련 의혹이 없는 야당이 특검을 추천해야한다"며 "통일교로부터 자유로운 원내야당은 개혁신당이 유일하다"고 말했습니다.
국민의힘과 개혁신당은 다음주 초 발의를 목표로 특검 추천권 문제와 '쌍특검' 발의 여부 등 세부 사안에 대해 계속 논의를 이어 나갈 예정입니다.
(사진=연합뉴스)