"북극 기온 관측사상 최고…상승률 지구 평균의 두배 넘어"

▲ 멸종 위기 북극곰

기후 변화로 인해 북극이 급격히 더워지면서 기온이 관측 이래 최고를 기록했다는 연구 결과가 나왔습니다.16일(현지시간) 영국 가디언 등에 따르면 이날 미국 국립해양대기청(NOAA)은 연례 북극 보고서에서 작년 10월부터 올해 9월까지 북극의 지표면 기온이 1900년 관측이 시작된 이래 가장 높았다는 연구 결과를 발표했습니다.이에 따르면 최근 10년이 관측 사상 북극이 가장 따뜻했던 10년이었습니다.특히 작년 가을과 올겨울이 각각 역대 고온 1위와 2위를 기록했습니다.지난 2006년 이후 북극의 연간 기온 상승률은 지구 평균의 두 배를 넘었습니다.이런 가운데 북극 해빙(海氷)의 연 최대 면적(1년 중 해빙이 가장 커졌을 때의 면적)은 지난 3월 기준으로 위성 관측이 시작된 이래 47년 만에 역대 최소를 기록한 것으로 나타났습니다.이는 북극 해수면 온도가 높아진 데다 비까지 더 많이 내렸기 때문으로 풀이됩니다.지난 8월 기준으로 북극해의 대서양 인근 해역의 평균 해수면 온도는 1991∼2020년의 8월 평균보다 약 7도나 높았던 것으로 조사됐습니다.아울러 작년 9월부터 올해 10월까지의 북극 강수량은 연간 기준으로 역대 최고를 기록했습니다.4년 이상 된 북극 해빙은 1980년대 이후 95% 이상 감소해 현재 그린란드 북부와 캐나다 북쪽 북극 군도 인근에만 남아있습니다.열을 반사하는 해빙이 녹으면 드러나는 어두운 해수면은 열을 흡수합니다.이는 지구 온도 상승을 유발합니다.이번 보고서의 저자 중 한명인 매슈 드러켄밀러 미 국가설빙데이터센터(NSIDC) 연구원은 "(북극) 기온은 올해 가장 따뜻했고 강수량도 역대 최고를 기록했다"며 한 해에 이 두 가지가 동시에 발생한 점에 주목했습니다.그는 해빙이 지속적으로 줄고 겨울에도 비가 내리고 있다며 "북극의 겨울이라는 개념 자체가 재정의되고 있다"고 지적했습니다.(사진=게티이미지)