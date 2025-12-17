길고양이 안전고깔에 가두고 학대해 죽인 20대 집행유예

▲ 길고양이 학대하는 A 씨

길고양이를 안전고깔(러버콘)에 가두고 학대해 숨지게 한 20대 남성이 징역형의 집행유예를 선고받았습니다.인천지법 형사16단독 이수웅 부장판사는 동물보호법 위반 혐의로 기소된 A(22) 씨에게 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고했다고 오늘(17일) 밝혔습니다.재판부는 또 A 씨에게 사회봉사 80시간 이수와 동물학대 재범 예방 강의 40시간 수강을 명령했습니다.A 씨는 지난 6월 27일 오후 11시 53분 인천시 중구 신흥동 도로에서 길고양이를 붙잡아 안전고깔에 가둔 뒤 맨손으로 때리고 여러 차례 짓밟는 등 학대해 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다.그는 길고양이가 안에 있는 안전고깔에 불을 붙였고, 쓰러진 고양이를 학대 현장 인근 화단에 버리고 간 것으로 조사됐습니다.이 판사는 "피고인은 길고양이를 잔인한 방법으로 죽여 죄질이 매우 좋지 않다"면서도 "잘못을 인정하고 있고 동종 범죄나 벌금형을 초과하는 처벌을 받은 적이 없는 점 등을 고려했다"고 양형 이유를 밝혔습니다.동물자유연대는 이번 판결이 지난 7월부터 동물보호법 위반 범죄에 적용된 새 양형기준에 맞지 않는다며 반발하고 나섰습니다.동물자유연대는 "징역 6개월의 실형이 구형된 피고인에게 재판부가 집행유예를 선고한 당위성과 명분이 보이질 않는다"며 "어렵게 수립된 양형기준을 유명무실하게 만든 재판부를 규탄한다"고 했습니다.새 양형기준은 동물을 죽일 경우 징역 4개월∼1년 또는 벌금 300만∼1천200만 원을 기본으로 권고합니다.죄질이 나쁜 요소가 많아 형량 가중 대상일 경우 징역 8개월∼2년 또는 벌금 500만∼2천만 원까지 가능합니다.(사진=동물자유연대 제공, 연합뉴스)