[자막뉴스] 비틀거리다 선로로 떨어진 남성…망설임 없이 뛰어든 여성 정체

스페인에서 비번이던 여성 경찰관이 지하철 선로로 떨어진 시민을 구하는 영상이 화제입니다.



현지 시간으로 지난달 25일, 스페인 바르셀로나 지하철 에스파냐 광장 역에서 촬영된 CCTV 영상입니다.



여성 옆으로 술에 취한 듯 비틀거리는 남성이 지나가는데, 이 여성은 남성을 걱정스러운 눈빛으로 바라봅니다.



남성이 지나가자마자 여성은 승강장에 비치된 SOS 버튼을 눌러 지하철역 보안 요원들을 호출했습니다.



그런데 요원들이 미처 도착하기 전에 이 남성은 그만 지하철 선로 아래로 떨어집니다.



여성은 지체없이 달려가 선로로 뛰어들었고, 쓰러진 남성을 승강장 위쪽으로 끌어올렸습니다.



현지 매체의 보도에 따르면, 이 용감한 여성은 당시 비번이었던 경찰관 펠리사 포사스 씨였습니다.



포사스 씨는 인터뷰에서 "망설일 틈이 없었다. 내가 아닌 누구라도 똑같이 했을 것"이라고 말했습니다.



열차가 도착하기 전 무사히 구조된 남성은 가벼운 부상으로 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받았습니다.



(기획 : 유지원, 영상편집 : 최강산, 화면출처 : RTVE, 제작 : 디지털뉴스부)