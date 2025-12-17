[자막뉴스] "트럼프, 알코올 중독자 성격"…최측근 폭탄발언에 백악관 '술렁'

도널드 트럼프 미국 대통령의 핵심 측근으로 평가받는 수지 와일스 백악관 비서실장이 트럼프 대통령과 측근들을 신랄하게 비판한 인터뷰 기사가 공개됐습니다.



미 대중문화 월간지 '배니티 페어'는 지난 1년간 수지 와일스 실장과 10차례 넘게 인터뷰했다며 기사를 공개했는데, 와일스 실장의 '폭탄 발언'들이 담겨 파장이 일고 있습니다.



와일스 실장은 트럼프 대통령을 향해 "알코올 중독자의 성격을 가졌다"며 "자신이 할 수 없는 일은 없다는 시각으로 행동한다"고 했습니다.



와일스 실장은 그러면서 "고도 알코올 중독자나 일반 알코올 중독자들의 성격은 술을 마실 때 과장된다"고 말했습니다.



와일스 실장은 JD 밴스 부통령을 두고는 "10년간 음모론자였던 인물"이라고 비판했고, 일론 머스크 테슬라 CEO를 향해선 "공개적으로 케타민을 사용한다. 천재들이 그렇듯 이상한 사람"이라는 직설적인 평가를 내놨습니다.



와일스 실장은 관세 정책과 관련해서도, "대통령 참모들 사이에 엄청난 이견이 있었다"며 "관세 부과를 연기하도록 설득했지만 실패했다"고 털어놨습니다.



논란이 일자 와일스 실장은 SNS를 통해 "중요한 맥락이 무시되고 상당 부분이 누락된 악의적 기사"라고 즉각 반박했습니다.



밴스 부통령도 직접 나서 "와일스 실장과 사적으로도 그런 농담들을 주고받아왔다"며 진화에 나섰습니다.



[JD 밴스 | 미국 부통령

저는 수지 와일스가 미국 대통령에게 충실하지 않은 모습을 본 적이 없습니다. 그녀는 대통령이 요청할 수 있는 최고의 백악관 비서실장이 되었습니다.]



트럼프 대통령 또한 "자신이 술을 마셨다면 알코올 중독자가 됐을 가능성이 매우 높다"면서 지원사격에 나섰습니다.



이어 와일스 실장을 전적으로 신뢰하느냐는 질문에 "와일스 실장은 환상적"이라고 답하기도 했습니다.



