김병기, 쿠팡 오찬 의혹에 "과잉 대관 업무 주의줬다…할 일 했을 뿐"

▲ 더불어민주당 김병기 원내대표가 24일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

김병기 더불어민주당 원내대표가 국정감사를 한 달여 앞두고 쿠팡 대표 등과 한 호텔 식당에서 오찬을 한 것과 관련해 "여당 원내대표로서 해야 할 일을 했을 뿐"이라며 오늘(17일) 재차 해명에 나섰습니다.김 원내대표는 당시 쿠팡 측이 70만 원 상당의 식사 비용을 결제했다는 언론 보도에 대해 자신의 페이스북에 글을 올려 "공개 일정이고 적어도 5명이 식사했다"며 "그날 저는 파스타를 먹었고 가격은 3만 8천 원"이라고 반박했습니다.오찬 자리에서 쿠팡 측에 자신의 전직 보좌진 출신 인사들과 관련한 자료를 보여줬고 오찬 이후 공교롭게도 전직 보좌관 출신 쿠팡 임원들이 인사상 불이익을 받았다는 보도에 대해서도 정면 반박했습니다.김 원내대표는 "국회를 상대로 지나치게 대관 업무를 하는 것에 대해 주의를 줬다"며 "쿠팡에 입사한 제 전직 보좌직원이 제 이름을 팔고 다닌다는 얘기가 있는데 앞으로 제 이름을 이용해 대관업무를 하지 못하도록 해달라고 요청했다"고 밝혔습니다.그러면서 "그 과정에서 제가 받은 피해 자료를 보여줬을 뿐"이라며 "제 보좌직원에 대한 쿠팡의 인사조치와 저는 전혀 관련이 없다"고 설명했습니다.김 원내대표는 "김범석 회장에 대한 국감 증인은 상임위원회에서 결정하고 이에 관여하지 않겠다는 점을 명확하게 했다"며 "실제로 김범석은 국감 증인으로 채택됐다"고 강조하기도 했습니다.이어 "오히려 쿠팡의 산재, 배송기사의 과로 사망 등 노동환경을 개선해줄 것을 주문했고 특히 대미 통상협상과 관련해 쿠팡에 도움을 줄 것을 요청했다"며 "앞으로도 필요하면 누구든 만날 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)