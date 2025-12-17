홍콩 행정장관, '반중 언론인 유죄 판결' 시진핑에 대면 보고

▲ 존리 홍콩 행정장관

홍콩의 반중(反中) 언론인 지미 라이(78)에 대한 국가보안법 위반 혐의 유죄 판결을 둘러싸고 국제사회에서 규탄의 목소리가 나오고 있는 가운데 홍콩 행정수반이 시진핑 중국 국가주석에게 해당 판결 내용을 대면 보고했다고 밝혔습니다.17일 로이터통신과 홍콩 성도일보 등에 따르면 존 리 홍콩 행정장관은 전날 베이징에서 취재진과 만나 시 주석에게 홍콩의 정치·경제·사회의 전반적인 상황을 보고하면서 지미 라이의 유죄 판결 내용을 언급했다고 말했습니다.리 장관은 지미 라이 사건에 대한 시 주석의 반응을 구체적으로 전하지는 않았으나 "시 주석이 정부와 사법부가 국가안보를 수호할 의무를 이행하는 것에 대해 강력하게 지지한다는 것도 재확인했다"고 설명했습니다.그러면서 그는 "지미 라이에게 적용된 3개의 공소 혐의가 모두 성립됐다"라면서 "법원의 유죄 판결은 법의 정의를 드러냈으며 홍콩의 핵심 가치를 수호했다"고 덧붙였습니다.시 주석은 이외에도 최소 160명의 사망자가 나온 홍콩 아파트 화재 참사와 최근 치러진 입법회(의회) 선거 관련 내용 등도 보고받고 홍콩 정부의 업무 상황을 긍정적으로 평가한 것으로 알려졌습니다.지미 라이에 대한 유죄 판결은 시 주석 업무보고 바로 전날인 지난 15일 나왔습니다.유죄 판결이 전해지자마자 미국과 영국, 호주, 대만 정부와 국제 인권단체들이 그의 석방을 촉구하고 나섰으며, 최근 들어 중국과 갈등이 깊어지고 있는 일본 정부도 공개적으로 우려를 표시했습니다.리 장관은 지미 라이의 석방을 요구하는 움직임에 대해 "정의를 왜곡하고 법치주의를 짓밟는 것"이라면서 "우리는 이러한 정부 관료들을 규탄한다"고 말했다.그는 또 이들의 목소리를 보도한 언론들까지도 규탄했습니다.지미 라이는 홍콩의 대표적인 반중 매체 빈과일보의 창업자이자 사주로 국가보안법 시행 직후인 2020년 8월 체포됐고, 그해 12월 재판에 넘겨졌습니다.홍콩고등법원은 15일 지미 라이의 선고 공판에서 외국 세력 공모와 선동적 자료 출판 등 세 혐의 모두에 유죄 판단을 내리면서 양형 선고 일정을 되도록 조기에 발표하겠다고 했는데, 최대 종신형이 내려질 수 있다는 관측이 나옵니다.그가 '홍콩 반환' 전인 1995년 6월 창간한 빈과일보는 중국의 전방위 압박 속에 결국 2021년 6월 24일 자진 폐간했습니다.수감된 지 이미 1천800일이 넘은 그에 대한 최종 양형 판결은 이르면 내년 1월에 나올 것으로 보입니다.도널드 트럼프 미국 대통령도 시 주석에게 지미 라이의 석방을 검토해달라고 요청했다고 밝히는 등 그의 석방 여부에 세계의 시선이 쏠리고 있습니다.(사진=연합뉴스)