[현장영상] 넘어졌지만 다시 일어나 총격범과 몸싸움…블랙박스 영상 보니

호주 시드니 유대인 축제 총기 난사 사건으로 숨진 한 60대 부부가 총격범의 총을 빼앗고 저지하려 한 모습이 블랙박스 영상에 남았습니다. 사건 현장 인근 차량에서 녹화된 블랙박스 영상을 보면 보리스가 총격범 중 한 명과 몸싸움을 벌이며 총기를 빼앗고 도로에 넘어졌습니다.



보리스가 다시 일어나 총으로 총격범을 가격하는 듯한 모습도 보입니다. 그러나 총격범은 다른 총기를 이용해 두 사람을 살해한 것으로 추정됩니다. 유족은 "보리스와 소피아를 잃은 고통을 그 무엇도 덜어줄 수 없지만, 그들의 용기와 이타심에 우리는 엄청난 자부심을 느낀다"라고 밝혔습니다.



현장영상에 담았습니다.



