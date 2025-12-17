뉴스

'우결 아담 부부' 16년 만에 다시 뭉친다…가인·조권, 듀엣 재결합

SBS 뉴스
작성 2025.12.17 10:28 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
'우결 아담 부부' 16년 만에 다시 뭉친다…가인·조권, 듀엣 재결합
지난 2009년 가상 결혼 프로그램 MBC '우리 결혼했어요 시즌2'에서 '아담 부부'로 사랑받았던 가수 가인과 조권이 16년 만에 듀엣으로 호흡을 맞춘다.

가인, 조권은 17일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 영화 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도' 컬래버레이션 음원 '우리 사랑하게 됐어요 (2025)'를 발매한다.

'우리 사랑하게 됐어요'는 '우리 결혼했어요'에서 가인과 조권이 발표한 곡으로, 두 사람은 완벽한 케미로 시청자들의 마음을 사로잡으며 큰 사랑을 받았다. 특히 "어떤 맘일까 그대와 나 / 같은 맘일까 그대와 나 / 한 가지 내게 분명한 것은 / 함께 있어야 웃는다는 것" 등 솔직하고 리스너들의 공감을 불러일으키는 가사가 두 사람의 하모니와 어우러져 겨울 추위를 녹이는 설렘을 전할 예정이다.
가인 조권

또한 한층 더 깊어진 두 사람의 감정선과 매력적인 목소리 합이 2025년 버전 '우리 사랑하게 됐어요'의 스토리텔링을 더욱 설득력 있게 전달하며 듣는 이들에게 기분 좋은 웃음을 안길 전망이다.

이치조 마사키 작가의 원작 소설 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도'는 자고 일어나면 기억이 리셋되는 선행성 기억상실증을 앓고 있는 여학생과 무미건조한 일상을 살고 있는 평범한 남학생의 풋풋하고도 애틋한 사랑 이야기를 그린 작품이다. 대세 배우 추영우와 신시아가 주연을 맡아 오는 24일 관객들과 만난다.

한편 가인, 조권이 가창한 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도'의 컬래버레이션 음원 '우리 사랑하게 됐어요 (2025)'는 17일 오후 6시부터 각종 온라인 음원사이트에서 감상할 수 있다.

사진 = TOON STUDIO, (주)바이포엠스튜디오 제공

 

(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지