김건희 특검, '로저비비에 선물' 김기현 자택 압수수색

▲ 국민의힘 김기현 의원

김건희 여사의 '로저비비에 가방 수수 의혹'을 수사하는 민중기 특별검사팀이 국민의힘 김기현 의원과 부인에 대한 강제수사에 나섰습니다.특검팀은 오늘(17일) 언론 공지를 통해 "오늘 오전 '김건희 씨 로저비비에 가방 수수 의혹 사건'과 관련해 김 의원 주거지에 대한 압수수색에 착수했다"고 밝혔습니다.압수수색영장에는 김 의원이 배우자 이 모 씨의 청탁금지법 위반 혐의 공범으로 적시된 것으로 알려졌습니다.이 씨는 2023년 3월 국민의힘 당 대표 선거에서 김 의원이 당선된 후 김 여사에게 시가 260만 원 상당의 로저비비에 클러치백을 전달한 혐의를 받습니다.지난달 6일 윤 전 대통령 부부 자택 압수수색 과정에선 이 클러치백과 함께 이 씨가 쓴 감사 편지도 발견됐습니다.특검팀은 김 여사가 건진법사 전성배 씨와 공모해 통일교 신도 2천400여 명을 입당시켜 김 의원을 당 대표로 밀었고, 그 대가로 통일교 측에 정부 차원의 지원을 약속했다고 봅니다.이에 이 씨가 선거 지원에 대한 답례 차원에서 김 여사에게 로저비비에 클러치백을 줬을 가능성을 들여다보고 있습니다.김 의원은 배우자가 김 여사에게 선물한 사실을 인정하면서도 "신임 여당 대표의 배우자로서 대통령 부인에게 사회적 예의 차원에서 선물한 것"이라며 부정한 청탁은 없었다고 주장해왔습니다.(사진=연합뉴스)