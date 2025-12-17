뉴스

만취 손님 지문으로 폰뱅킹…술값 바가지 씌운 30대 업주 징역형

유영규 기자
작성 2025.12.17 09:22
▲ 노래주점

손님을 만취하게 만든 뒤 부풀린 술값을 계산하게 한 주점 업주가 징역형을 선고받았습니다.

부산지법 형사12단독(지현경 판사)은 컴퓨터 등 사용 사기 등 혐의로 재판에 넘겨진 30대 A 씨에게 징역 1년 6개월을 선고했다고 오늘(17일) 밝혔습니다.

A 씨는 지난 5월 18일부터 24일 사이에 부산 부산진구에서 자신이 운영하던 노래주점에서 손님 3명을 상대로 술값 등 360만 원을 가로챈 혐의를 받습니다.

노래주점과 보도방을 운영하던 A 씨는 호객꾼이 손님을 데려오면 접객원이 독주를 권해 정신을 잃게 만들어 고가의 술값을 요구했습니다.

이 과정에서 손님에게 휴대전화 비밀번호를 말하게 하거나 손님의 지문으로 직접 휴대전화를 열어 모바일 뱅킹으로 술값을 이체했습니다.

A 씨는 노래주점을 운영하는 과정에서 직원의 근무 태도가 마음에 들지 않는다는 이유로 주점 테이블에 올라가게 한 뒤 '머리 박아' 자세를 시키기도 했습니다.

지 판사는 "손님들을 만취하게 한 후 술값 등 명목으로 돈을 이체하게 해 편취했고, 주점 종업원들을 대상으로 상당한 폭행을 가해 죄질이 매우 불량하다"고 판결했습니다.

(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
