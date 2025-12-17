머스크, 내년 중간선거 앞두고 공화당에 정치자금 지원 재개

▲ 일론 머스크 테슬라 최고경영자

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 내년 미국 중간선거를 앞두고 공화당에 대한 정치자금 지원에 나섰습니다.인터넷매체 악시오스는 16일(현지시간) 소식통을 인용해 머스크가 최근 공화당에 거액의 정치자금을 기부했고, 추가 지원도 약속했다고 보도했습니다.머스크의 기부금 액수는 아직 공개되지 않았습니다.다만 세계 최고 갑부인 그의 재정적인 지원은 민주당의 의회 다수당 탈환을 저지하려는 공화당에 상당한 힘이 될 것이라는 관측입니다.머스크는 지난달 JD 밴스 부통령을 비롯해 수지 와일스 백악관 비서실장 등 트럼프 행정부의 고위인사들과 만찬을 한 뒤 공화당에 기부를 결정한 것으로 전해졌습니다.지난해 대선 과정에서 머스크는 트럼프 대통령과 공화당 후보들을 지원하기 위해 2억9천150만 달러(약 4천298억 원)의 사재를 투입했습니다.특히 머스크가 설립한 슈퍼팩인 '아메리카팩'은 7개 경합 주 유권자에게 수정헌법 1조(표현의 자유)와 2조(총기 소지 권리 보장)를 지지하는 청원에 서명할 경우 100달러(약 14만7천 원)를 주겠다고 약속했습니다.또한 헌법 청원 서명자 중 하루에 1명씩 추첨을 통해 100만 달러(약 14억7천만 원)를 지급하기도 했습니다.현금을 앞세운 아메리카팩의 헌법 청원 운동은 경합 주의 선거 결과에 적지 않은 영향을 미쳤다는 평가입니다.이 같은 활약 때문에 머스크는 '정부효율부'(DOGE) 수장으로 임명돼 연방정부 비용 절감 작업을 진두지휘하는 등 트럼프 대통령의 최측근으로 활약했습니다.그러나 트럼프 대통령이 추진한 감세 법안이 두 사람의 사이를 갈라놓는 계기가 됐습니다.머스크는 감세 법안에 대해 "역겹고 혐오스럽다"면서 엑스(X·옛 트위터)를 통해 법안 부결을 촉구했습니다.특히 그는 법안을 지지하는 공화당 의원들을 반드시 낙선시켜야 한다는 주장과 함께 '아메리카당'이라는 신당 창당 구상까지 공개하기도 했습니다.두 사람의 관계는 최악으로 치달았지만, 이후 머스크가 일부 발언에 대해 유감을 표시하면서 트럼프 대통령의 분노도 누그러진 것으로 전해졌습니다.특히 머스크는 지난달 백악관에서 열린 무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자 환영 만찬에 참석해 트럼프 대통령과 인사를 나누기도 했습니다.트럼프 대통령의 측근들은 "두사람의 관계가 예전처럼 밀착되지는 않겠지만 갈등 국면은 이미 지나갔다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)