통일교 후원명단 오른 강기정·김영록 "통일교 자금 알 수 없어"

지난 2022년 지방선거를 앞두고 통일교가 정치후원금을 건넸다는 의혹에 대해 강기정 광주시장과 김영록 전남지사는 "통일교 자금인지 알 수 없었다"고 밝혔습니다.강기정 광주시장은 오늘(17일) "통일교 사람 가운데 한 명도 아는 사람이 없다. 만난 건 둘째 치고 아는 사람이 없다"고 밝혔습니다.강 시장은 "정치 후원금이라는 것이 합법적으로 계좌로 들어가서 영수증 처리가 다 됐다. 그런데 그런 걸 어떻게 아느냐"며 "국회의원 때 30만 원을 기준으로 해서 현금 30만 원 이상은 돌려줘 버렸다"고 말했습니다.김영록 전남지사 측도 통일교 측 인사로부터 정치후원금이 들어온 사실을 알지 못했다고 해명했습니다.김 지사 측은 "정치 후원금은 법인이나 종교단체 이름으로 보낼 수 없고 모두 개인 명의로만 받게 돼 있다"며 "개인 명의로 보냈다고 했는데 누구인지 정확히 알 수 없었다"고 말했습니다.이 관계자는 이어 "후원과 관련해 통일교에서 연락해 온 바도 없고 아는 사람도 없다"며 "(통일교 후원을 받았다는 얘기는) 근거가 없다"고 의혹을 일축했습니다.지난 16일 서울중앙지법 형사합의27부(부장판사 우인성) 심리로 열린 통일교 한학자 총재 등 정치자금법 위반 혐의 재판에는 통일교 간부들이 참고인으로 나와 후원금 내역에 대해 증언했습니다.법정에서 한 간부는 2022년 지방선거를 앞두고 '선교 활동 지원금' 명목으로 국민의힘과 민주당 측에 지원했다고 밝혔습니다.해당 간부가 주장한 후원금은 김영록 전남지사 300만 원, 강기정 시장 200만 원입니다.당시 이용섭 광주시장의 이름도 거론됐으나 정확한 후원 액수는 밝히지 않았습니다.이 간부는 검찰 조사에서 "추후 통일교 행사를 할 때 VIP 초청 등 도움을 받기 위해서는 민주당과 좋은 관계를 유지해야 했다. 후원금 한도가 500만 원이라는 것을 알고 있었기 때문에 개별위원회에 후원금 액수도 그 이하로 조정했다"고 진술한 것으로 알려졌습니다.검찰은 이 간부가 윤영호 전 통일교 세계본부장과는 별개로 후원금을 임의로 지자체장들에게 배분한 것으로 보고 공소 사실에서는 제외했습니다.