'틈만나면', 돌아오자마자 통했다…첫 회부터 2049시청률 화요일 전체 1위

SBS '틈만 나면,'은 일상 속 마주하는 잠깐의 틈새 시간 사이에 행운을 선물하는 '틈새 공략' 버라이어티로, 지난 16일(화) 시즌4가 첫 방송됐다. 이날 방송은 닐슨코리아 집계 기준 2049 시청률이 1.4%를 기록하며 화요일 전 장르 전체 1위를 차지, 최고 시청률 5.1%, 수도권 3.4%로 전 시즌의 흥행 계보를 잇는 강력한 파워를 입증했다.



이날 방송에선 2MC 유재석, 유연석과 함께 '틈 친구(게스트)' 배우 이제훈, 표예진이 경복고, 일렉기타 전문점을 찾아가 '모범'적 팀플레이로 완벽한 틈 시간을 완성했다.



유재석, 유연석은 "3개월 만에 돌아왔다. 이제는 틈만 나면, 돌아오는구나 싶으실 거다"라며 변함없는 오프닝으로 반가움을 자아냈다. 이에 열기를 끌어올릴 틈 친구로 이제훈, 표예진이 등장했다. 유재석은 영화 '건축학개론'의 주역인 유연석, 이제훈과의 삼자대면이 이뤄지자 "제훈아 그때 열 받았지?"라며 과몰입 시동을 걸고, 이제훈이 "저 많이 울었죠. 너 수지 데려다 주고 뭐했어?"라며 장단을 맞춰 웃음을 자아냈다. 이에 오프닝부터 찐친 티키타카를 자랑하는 유재석, 유연석, 이제훈, 표예진의 하루가 기대를 높였다.



유재석, 유연석, 이제훈, 표예진이 찾아간 첫 번째 틈 주인은 경복고 농구부였다. 졸업 전 추억을 쌓기 위해 신청하게 됐다는 틈 주인은 풋풋한 학생들 간의 케미로 활기를 더했다. 이들의 첫 번째 틈 미션은 '슈팅 챌린지'였다. 1단계는 4명의 합산 점수가 3점이면 성공. 이제훈이 한 방에 3점슛으로 1단계를 성공시키며 '택시히어로'의 존재감을 입증하자, 학생들은 "김도기! 김도기!"라며 열광했다. 유재석은 "기적을 한 번 만들어보자"라며 마지막까지 열의를 다졌지만, 한 번의 보너스 쿠폰 기회까지 소진하며 아쉽게 2단계에서 실패했다. 이제훈은 선물마저 따로 줄 수 없다는 단호한 룰에 "왜 안돼! 내가 쏘겠다는데!"라며 '김도기' 모멘트를 소환해 현장을 웃음바다로 만들었다.



이 가운데 유재석이 사상 최초로 맛집 웨이팅을 제안해 놀라움을 샀다. 유재석은 "많이 기다리네요?"라며 어색해하던 것도 잠시, 그 틈을 타 시민과의 막간 소통까지 성공시키며 국민MC의 존재감을 뽐냈다. 유재석, 유연석은 버스 이동 시간까지도 자연스럽게 앞자리 승객과 토크를 주고받더니 "우리는 누가 봐도 일 하는 사이고, 제훈이랑 예진이는 데이트 온 커플 비주얼"이라며 씁쓸해해 웃음보를 자극했다.



이들이 두 번째로 찾은 틈 주인은 일렉기타 전문점의 사장님 부부였다. 틈 주인 부부는 취향은 다르지만 묘하게 호흡이 맞는 15년 차 부부 케미로 웃음을 선사했다. 틈 주인 부부에게 행운을 선물할 두 번째 틈 미션은, 손가락으로 피크를 쳐서 골인 존에 2개를 넣는 '슬라이딩 피크'였다. 유연석과 이제훈은 단 세 번의 도전 만에 1,2단계까지 연달아 통과하며 현장을 열광의 도가니로 만들었다. 표예진은 "지금 오빠들이 너무 잘한다. 난리 났다"라며 흥분을 감추지 못했다. 심지어 6번째 도전에서 이제훈이 "연식아 나 한다! 레전드 쓰자"라며 선공한 데 이어, 유연석이 "끝내겠다"라고 화답하며 마무리 한 방으로 3단계를 성공시키자, 유연석은 "전국에 있는 84들 크로스! 84의 반란이다"라며 환호성을 질렀다.



이로써 유재석, 유연석, 이제훈, 표예진은 도파민 터지는 짜릿한 미션 플레이는 물론, 모범적인 케미 시너지로 웃음을 선사하며 시즌4를 화끈하게 열었다.



2MC 유재석, 유연석이 일상 속 마주하는 잠깐의 틈새 시간 사이에 행운을 선물하는 '틈새 공략' 버라이어티 '틈만 나면,'은 매주 화요일 밤 9시에 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)