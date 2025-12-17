이이경 측 "'놀뭐' 하차에 유재석 배후? 응원 통화로 마무리 했다" 루머 부인

이미지 확대하기

배우 이이경의 '놀면 뭐하니' 하차 결정에 유재석의 지시가 있었다는 루머가 확산되자 이이경 측이 사실이 아니라는 입장을 밝혔다.16일 이이경 소속사 상영이엔티는 공식입장을 내고 "당사 소속 배우 이이경의 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?' 하차와 관련하여 일부에서 제기되는 사실과 다른 추측성 보도 및 루머가 확산되어 정정하고자 입장 전달드린다"고 말문을 열었다.이어 "당사는 '놀면 뭐하니?' 제작진과의 미팅 자리에서 하차 통보를 받았으며, 당시 제작진은 '위에서 결정된 사안이며 번복은 없을 것'이라는 내용을 전달했다"며 "이에 당사는 제작진의 결정에 아쉬운 마음만을 표했을 뿐, 해당 결정이 유재석 씨의 의견인지에 대해 되묻거나 질의한 사실이 전혀 없었음을 분명히 밝힌다"고 전했다.소속사는 "하차 통보 당일 이이경 씨는 유재석 씨와의 통화에서 안타까운 마음을 담은 대화를 나눴으며, 통화는 '나중에 만나서 이야기하자'라는 응원의 대화를 끝으로 마무리됐다. 이후 이이경 씨는 유재석 씨에 대해 단 한차례도 언급한 적이 없다"며 "위 내용 외에 사실 관계가 확인되지 않은 추측성 보도나 루머 유포를 자제해 주실 것을 부탁드린다"고 덧붙였다.앞서 이이경이 독일인으로 알려진 여성 A씨의 사생활 폭로 의혹으로 논란에 휩싸인 가운데, 한 유튜버는 이이경이 '놀면 뭐하니'에서 하차한 것을 두고 "제작진이 (이이경의 하차와 관련해) 우리가 결정한 것이 아닌 윗선에서 결정한 일이라고 했다. 이 얘기를 듣고 이이경은 '윗선이 누구냐. 유재석 씨 아니냐. 유재석 씨 뜻이냐'고 수차례 물었다더라. 이에 대해 제작진은 답하지 않았다"고 말하며 유재석의 하차 지시 가능성을 주장했다.여기에 이이경이 최근 한 시상식에서 "하하 형, (주)우재 형 보고 싶다"며 같이 '놀면 뭐하니'에서 활약했던 유재석을 뺀 수상소감을 말해 논란은 더 확산됐다.한편 이이경 측이 유재석 하차 배후설을 부인하자 해당 의혹을 제기한 유튜버는 "명확한 근거와 자료가 존재하는 상황에서, 소속사 측이 이와 같은 공식 입장을 내놓은 이유를 도무지 이해하기 어렵다"고 불쾌감을 드러내며 추후 관련 자료 공개 가능성을 열어뒀다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)