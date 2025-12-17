일 방위상, 중 갈등 속 주요국 접촉…안규백 장관과도 전화회담 모색

▲ 지난 11월 한일 국방장관 회담에서 만난 고이즈미 신지로 일본 방위상(왼쪽)과 안규백 국방부 장관

일본 자위대 전투기에 대한 중국군의 '레이더 조준' 사건을 둘러싸고 양국이 책임 공방을 벌이는 가운데 주요국 국방부 장관들을 잇달아 접촉해온 고이즈미 신지로 일본 방위상이 한국과도 전화 통화를 모색 중이라고 요미우리신문이 17일 보도했습니다.복수의 방위성 관계자에 따르면 고이즈미 방위상은 영국, 필리핀 국방부 장관과 조만간 전화통화하는 방향으로 조율 중이며 안규백 한국 국방부 장관과도 전화회담을 모색하고 있습니다.이번 사건을 둘러싼 일본 측 입장에 대한 이해를 구해 국제 여론을 우호적으로 만들려는 취지로 분석됩니다.이와 관련해 고이즈미 방위상은 전날 기자 회견에서 "이번 주에도 복수의 회담이 예정돼있다"며 "국제사회의 이해를 얻으려는 노력도 방위상이 임해야 할 책무"라고 말했습니다.앞서 그는 이번 사건 발생 후 나흘째인 10일 밤 구이도 크로세토 이탈리아 국방부 장관, 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장과 연이어 온라인 회담을 했으며 12일에는 피트 헤그세스 미국 국방부 장관과 약 40분간 통화했습니다.(사진=연합뉴스)