강경화 대사, 신임장 제정…트럼프, 이 대통령 안부 물어

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 부산 김해국제공항에 도착해 강경화 주미한국대사, 조현 외교부 장관 등과 인사하고 있다.

강경화 주미대사가 현지 시각 어제(16일) 도널드 트럼프 미국 대통령에게 신임장을 제정했습니다.강 대사는 이날 워싱턴DC 백악관에서 열린 신임장 제정식에 참석해 트럼프 대통령과 환담하고 신임장을 제정했습니다.신임장 제정식은 새로 부임한 대사가 자신을 파견하는 국가의 원수로부터 받은 신임장을 주재국 정상에게 공식 전달하는 행사입니다.이 절차를 거쳐야만 공식 외교 활동을 시작할 수 있습니다.다만, 지난 10월 4일 부임한 강 대사는 이번 제정식 이전에 미국 측의 배려로 서면 제정을 먼저 하고 공식 활동을 시작했고, 10월 29일 한국에서 열린 한미정상회담에도 참석했습니다.이날 행사에서는 한국을 비롯한 14개국 대사들이 신임장을 제정했습니다.트럼프 대통령은 강 대사와의 환담에서 이재명 대통령에 대해 각별한 안부를 물은 것으로 전해졌습니다.(사진=연합뉴스)