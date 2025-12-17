MLB 토론토, 사이드암 불펜투수 로저스와 546억 원에 3년 계약

▲ 사이드암 투수 타일러 로저스

2025 미국프로야구 메이저리그(MLB) 월드시리즈에서 아쉽게 준우승에 그친 토론토 블루제이스가 스토브리그에서 마운드 강화에 힘쓰고 있습니다.AP통신은 오늘(17일) 토론토가 사이드암 불펜 투수인 타일러 로저스(34)와 3천700만달러(약 546억원)에 3년 계약을 맺었다고 전했습니다.입단 보너스로 500만달러를 받는 타일러는 내년 연봉이 700만달러이고 2027년과 2028년에는 1천200만달러씩 받게 됩니다.또 2028시즌 60경기에 등판하거나 2027∼2028시즌 110경기 이상 던지면 2029시즌에 1천200만달러에 계약을 연장할 수 있는 조건도 내걸었습니다.타일러가 이 조건을 못 지키면 토론토 구단이 2029시즌 900만달러에 계약하거나 바이아웃(위약금) 100만달러에 내보낼 수 있는 팀 옵션이 있습니다.2019년 샌프란시스코 자이언츠에서 빅리그에 데뷔한 로저스는 올해 전반기까지 이정후(27)와 함께 뛰다 뉴욕 메츠로 트레이드됐습니다.메이저리그 7시즌 통산 성적은 420경기에서 26승 23패, 154홀드, 19세이브, 평균자책점 2.76입니다.토론토는 최근 선발 투수인 딜런 시즈를 2억1천만달러에 7년 계약으로 영입한 데 이어 올해 한화 이글스에서 활약한 코디 폰세와 3천만달러에 3년 계약을 맺는 등 투수력을 대폭 강화하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)