안보실장 방미…"핵잠 별도합의 가능성 논의"

미국을 방문한 위성락 국가안보 실장이 핵 잠수함을 건조하기 위해 한국과 미국 사이에 별도 합의를 논의하겠다고 언급했습니다. 북미 대화나 남북 대화에 대해서도 여러 가능성을 열어놓고 미국과 대화하겠다고 말했습니다.



한국시간 오늘(17일) 새벽, 미국에 도착한 위성락 국가안보실장은 고위급 대화를 통해 한미정상회담 합의 이행을 촉진하겠다고 방문 목적을 설명했습니다.



특히 한국이 핵 추진 잠수함을 건조하기 위해 한미 간 별도 협정을 맺는 방안을 논의하겠다고 밝혔습니다.



[위성락/국가안보실장 : 호주의 경우는 미국의 원자력법의 91조에 따른 예외를 부여했고, 그러려면 양자 간의 어떤 합의가 따로 필요합니다.]



미국 원자력법 91조는 미국 대통령 권한으로 군용 핵물질 이전을 허가할 수 있다는 내용을 담고 있습니다.



호주가 이를 근거로 미국과 별도 협정을 체결했듯 한미 간에도 방법을 찾아보겠다는 뜻으로 해석됩니다.



위 실장은 루비오 국무장관 겸 안보보좌관 라이트 에너지부 장관 등을 만나는데, 핵 잠수함 건조와 함께 우라늄 농축과 사용 후 핵연료 재처리 방안에 대해서 논의할 예정입니다.



또 남북, 북미 대화 추진 등 한반도 평화 방안에 대해서도 의견을 교환합니다.



[위성락/국가안보실장 : 북한이 대화에 응하지 않기 때문에 분위기는 좋지 않지만, 상대적으로 보면 남북보다는 미북에 대한 가능성이 조금은 더 열려 있는 것이고]



최근 대북 정책 주도권을 놓고 외교부과 통일부 사이 갈등이 불거진 데 대해선 아쉬운 점이 있다고 말했습니다.



[위성락/국가안보실장 : 정리된 대로 이제 이행이 되면 되었더라면 지금보다 좀 나았을 거라는 아쉬움이 있습니다.]



위 실장은 미국의 여러 동맹 중 한미 동맹은 분위기가 괜찮다면서 이 기회를 잘 살려나겠다고 강조했습니다.



