매출 90%가 한국인데…'입국금지법' 발의

'글로벌 CEO'로서의 비즈니스 일정이 있어서 청문회에 안 나오겠다는 김범석 의장의 쿠팡은 매출 90%를 한국에서 법니다. 돈은 다 한국에서 벌면서 한국 소비자들을 무시하는 행동이란 지적이 나오는 가운데, 이런 인물은 한국에 발을 들이지 못하게 하는 법안도 발의됐습니다.



소방관 1명이 숨지고 1명이 다친 지난 2021년 쿠팡 덕평물류센터 화재.



2달 뒤 미국에서 열린 투자 설명회에서 김범석 쿠팡Inc 의장은 화재 관련 언급 없이 장밋빛 전망만 늘어놓습니다.



[김범석/쿠팡Inc 의장 (2021년 2분기 컨퍼런스콜) : 우리는 세계에서 가장 크고 빠르게 성장하는 전자상거래 기회 중 가장 큰 전자상거래 업체라고 믿습니다.]



김 의장은 매 분기 실적 발표 때마다 한국에서의 성장을 강조해 왔습니다.



[김범석/쿠팡Inc 의장 (2025년 3분기 컨퍼런스콜) : 이번 분기 실적은 한국이 아직 활용되지 않은 활주로를 통해 여전히 놀라울 정도로 견고한 성장 기회가 남아 있다는 확신을 보여줍니다.]



쿠팡Inc는 미국 증권거래위원회에 매출의 90% 이상이 한국에서 발생한다고 보고했습니다.



타이완이나 일본 등에서도 사업을 벌이고 있지만 비중은 5% 미만입니다.



글로벌 기업이라지만 한국 시장 의존도가 절대적인 겁니다.



하지만, 김 의장은 지난 10년 동안 해외 체류와 미국 국적 등의 이유로 국회의 출석 요구에 응한 적이 없었고 오늘(17일) 청문회도 불출석 사유서를 냈습니다.



170여 국가에서 영업하는 글로벌 기업의 CEO로서 비즈니스 일정이 있다는 이유를 댔습니다.



170이란 숫자는 재작년 쿠팡이 인수한 명품 판매 플랫폼 '파페치'가 진출한 나라들이란 게 업계 해석이지만, 김 의장이 '파페치'와 관련해 공식 활동을 벌인 적은 없습니다.



국회에선 김 의장에 대한 고발과 쿠팡 사태 국정조사가 예고된 데 이어 이른바 '김범석 입국 금지법'도 발의됐습니다.



외국인이 정당한 이유 없이 국회 출석 요구를 거부하면 입국을 금지할 수 있다는 내용이 담겼습니다.



