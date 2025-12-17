오픈 AI도 임원 이탈…'5년간 홍보 총괄' CCO 회사 떠난다

▲ 오픈 AI

애플을 비롯한 거대 기술 기업에서 경영진 재편이 이어지고 있는 가운데 오픈AI에서도 임원 이탈이 생겼습니다.해나 웡 오픈AI 최고커뮤니케이션책임자(CCO)는 SNS 링크트인을 통해 회사를 떠난다고 현지 시각 어제(16일) 밝혔습니다.웡 CCO는 2021년 2월부터 약 5년간 오픈AI의 홍보를 총괄하며 챗GPT의 첫 발표부터 지금까지 대외 커뮤니케이션을 담당했고, 지난해 8월부터는 CCO 직책을 맡았습니다.특히 지난 2023년 샘 올트먼 최고경영자(CEO)가 이사회에 의해 일시적으로 해임됐다가 재선임되는 상황이 벌어졌을 당시 대외 관계 위기 극복에 핵심적인 역할을 했다고 정보기술(IT) 전문 매체 와이어드는 평가했습니다.샘 올트먼 최고경영자(CEO)는 피지 시모 애플리케이션 부문 CEO와의 공동 성명에서 웡 CCO에 대해 "해나는 사람들이 오픈AI와 우리 업무를 이해하는 방식을 형성하는 데 결정적인 역할을 했다"고 사의를 표했습니다.웡 CCO가 링크트인에 가족들과 시간을 보내며 앞으로의 계획을 결정하겠다고 언급한 것을 고려하면 경쟁사 등으로 자리를 옮기는 것은 아니라는 추측이 나옵니다.미 온라인 매체 악시오스는 웡 CCO가 오픈AI의 1조 4천억 달러 투자 약조와 신제품 출시, 기업공개(IPO) 등을 앞두고 회사를 떠나게 됐다고 지적했습니다.새 CCO가 채용될 때까지 린지 헬드 볼튼 커뮤니케이션 담당 부사장이 임시로 홍보 조직을 이끌 예정입니다.최근 거대 기술 기업들이 인재 영입 쟁탈전을 벌이면서 임원 등 핵심 인력의 이동이 빈번한 상황입니다.특히 애플은 상당수 고위직이 경쟁사에 영입되거나, 은퇴를 발표하는 등 리더십 변동을 겪고 있습니다.