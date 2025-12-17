뉴스

머라이어 캐리 '대표곡'…'핫100' 20주째 1위

팝스타 머라이어 캐리의 캐럴 '올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유'가 미국 빌보드 싱글 차트에서 20주째 1위에 오르는 신기록을 썼습니다.

'올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유'는 지난주에 이어 빌보드 메인 싱글차트 핫100 정상을 지켰습니다.

2019년 처음 핫100 정상을 밟은 뒤 비연속 통산 20주째 1위에 올라, 빌보드 차트 67년 역사상 최장기간 핫100 1위를 기록한 노래로 등극했습니다.

머라이어 캐리가 핫100 최장기 1위 기록을 쓴 건 이번이 두 번째입니다.

'보이즈 투 맨'과 발표한 노래 '원 스위트 데이'로 1995년과 1996년 16주 1위에 올라, 당시 최장 기록을 쓰기도 했습니다.

한편 캐리는 내년 2월 이탈리아에서 열리는 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 개회식에 주 공연자로 참석합니다.

조직위는 캐리의 음악은 세대와 문화를 아우르며 대회의 정서와 분위기를 잘 반영한다고 설명했습니다.

(화면출처 : Billboard,  밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 인스타그램)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
