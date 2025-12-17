뉴스

학생 집에서 고기 굽자 "우수"?…뿔난 교사들

이번엔 내년 새 학기부터 시행될 '학생맞춤통합지원사업'을 두고 교사들의 반발이 거세다는데 이유가 뭔가요?

학생맞춤통합지원사업은 기초학력이 미달되거나 경제적·정서적 어려움을 겪는 학생을 조기에 발굴해 맞춤형 지원을 하겠다는 취지로, 내년 3월부터 시행될 예정입니다.

하지만 일부 시범사업에서 학생 집에 방문해 함께 고기를 구워 먹거나, 화장실 수리 안내, 학부모 대출 상환 상담, 반찬과 생필품 지원까지 '우수 사례'로 소개됐는데요.

현장 교사들은 교육을 담당해야 할 학교가 복지 기관처럼 변질될 수 있고, 교사가 복지사 역할까지 떠안게 될 수 있다며 우려의 목소리를 내고 있습니다.

한국교원단체총연합회 설문조사에서도 교사의 절반 이상이 제도 시행 준비가 부족하다고 답했습니다.

교원단체들은 정책 취지에는 공감하지만, 현장 준비 없는 졸속 추진이라며 법의 전면 개정과 시행 유예를 요구하고 있습니다.

이에 대해 교육부는 논란이 된 사례들은 교사의 의무 사항은 아니라며, 교원단체 의견을 수렴해 보완책을 검토하겠다고 밝혔습니다.

(화면출처 : 헤럴드경제)
