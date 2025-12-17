'케데헌' 대박나자…중국 옷 사진에 '한복'

이번에는 미국의 아마존 사이트에서 중국 전통 의상의 한푸와 한복이 함께 표기돼서 판매되고 있다고요?



서경덕 성신여대 교수는 세계 최대 전자상거래 플랫폼인 아마존에서 중국 전통의상 사진과 함께 '한복'과 '한푸'가 나란히 표기된 사례를 확인했다고 밝혔습니다.



서 교수는 해당 상품의 판매자를 공식적으로 확인하지 않았지만 중국 업체로 추정된다고 설명했습니다.



최근 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 흥행 등으로 한복과 갓 등 한국 전통문화에 대한 세계적 관심이 높아지자, 중국 누리꾼들 사이에서는 한복이 한푸에서 유래했다는 왜곡된 주장이 다시 확산하고 있습니다.



실제로 지난 10월 중국 포털사이트 바이두 백과사전에는 한복이 '조선족 복식'으로 소개돼 논란이 일기도 했습니다.



서경덕 교수는 아마존 측에 공식 항의 메일을 보내 표기 오류 시정을 요청할 예정이라며, 한복이 세계 곳곳에서 올바르게 알려질 수 있도록 지속적으로 대응하겠다고 밝혔습니다.



(화면출처 : 서경덕 교수 페이스북, 아마존 홈페이지)