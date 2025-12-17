"윤영호 혼자 설계" 주장…'자금 출처' 규명 총력

<앵커>



경찰은 통일교의 금품이 얼마만큼 정치권으로 건너갔는지를 밝히는데 주력하고 있습니다. 윤영호 전 본부장과 함께 정치인들을 접촉한 것으로 보이는 통일교 전 간부는, 모든 일이 윤 전 본부장의 설계였다고 주장했습니다.



한성희 기자의 보도입니다.



<기자>



경찰은 그제(15일) 압수수색을 통해 확보한 통일교 측 회계 자료 등을 토대로 정치권 로비에 쓰인 것으로 보이는 자금 출처 규명에 주력하고 있습니다.



윤영호 전 통일교 세계본부장이 전달했다고 폭로한 금품 자금이 한학자 총재의 개인 금고 등 '윗선'에서 흘러나온 것인지, 윤 전 본부장이 이끌던 세계본부 자금에서 쓰인 것인지를 가려내기 위해서입니다.



앞서 윤 전 본부장은 제기된 여러 의혹과 관련해 한 총재에게 모두 보고했다고 특검에서 진술했습니다.



전재수 민주당 의원 압수수색영장에는 정치자금법, 뇌물 혐의와 함께, '현금 2천만 원과 1천만 원 상당 시계 1점'이 전 의원에게 건너갔다고 적시됐는데, 향후 전 의원 수사에선 수수 행위가 있었는지 여부와 함께 해당 금액이 3천만 원 이상인지가 초점이 될 전망입니다.



2018년에 금품이 건너간 사실이 드러나더라도 7년인 정치자금법 공소시효는 만료됐기 때문입니다.



반면, 뇌물 혐의는 수수 금액이 3천만 원 이상이면 특가법 적용이 가능해 공소시효가 15년이라 처벌이 가능해집니다.



다만, 현금 2천만 원 수수가 확인되고, 해당 시계를 특정하는 경우라도, 시계 가액이 1천만 원 이하라면 처벌이 어려워지게 됩니다.



윤 전 본부장과 함께 여야 정치인 접촉을 논의했던 녹취록 당사자인 이현영 전 통일교 부회장은 정치권 금품 수수 의혹에 대해 "그건 진짜 윤영호 씨의 주장"이라며 "한학자 총재는 그 내용을 모를 것"이라고 주장했습니다.



다만, 의혹이 만약 사실이라면 "상상 초월의 조직이 되는 것"이라며 "총재님은 사람을 잘못 본 책임이 있을 수는 있다"고 덧붙였습니다.



