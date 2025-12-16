러시아 외무장관 "한·일 측 실용적 행동 중요하게 여겨"

▲ 세르게이 라브로프 러시아 외무장관

세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 현지 시각 오늘(16일) 한국과 일본이 서방과 달리 러시아에 실용적으로 접근하는 것을 높이 평가한다고 밝혔습니다.러시아 외무부에 따르면 라브로프 장관은 이날 모스크바에서 북극 지역 협력 관련 러시아 연방 지역 수장 회의를 열고 "우리는 한국과 일본의 관련 조직과 기업들이 보여준 실용적 행동을 중요하게 여긴다"고 말했습니다.라브로프 장관은 서방이 아시아 동맹들에게 강요하는 깊은 이념적 노선에 대해 한국과 일본은 거리를 둬야 한다는 것을 이해하고 있다고 덧붙였습니다.2022년 2월 우크라이나 '특별군사작전' 개시 이후 서방 제재에 동참했다는 이유로 '비우호국'으로 지정한 한국과 일본에 대해 러시아가 공개적으로 긍정적 평가를 한 것은 이례적입니다.라브로프 장관은 지난 9월 러시아 연해주 블라디보스토크에서 열린 동방경제포럼 기간 외무부와 러시아 국영 원자력 기업 로사톰이 주최한 특별 라운드테이블 행사에 한국, 일본, 중국, 인도 대표가 참여했다며 이같이 밝혔습니다.그러면서 "이는 북극에서 러시아와 협력하고자 하는 역외 참여자의 관심이 커지고 있음을 보여준다"고 설명했습니다.라브로프 장관은 북극권 국가들의 협의체 북극이사회가 현재 러시아가 서방과 협력을 유지하는 사실상 유일한 기구라며, 북극 지역의 평등한 상호작용에 관심 있는 역외 국가들과 협력을 증진하고 있다고 말했습니다.또, 연방 차원에서 북극 지역을 종합적으로 개발하고 교통·물류 인프라를 구축하는 것이 주민에게 도움이 될 것이라고 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)