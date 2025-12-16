러시아 "크리스마스 휴전? 우크라이나 숨 쉴 틈만 제공"

▲ 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관(왼쪽)과 페스코프 대변인

'크리스마스 휴전' 가능성이 거론되는 가운데, 러시아는 우크라이나에 지속적인 전쟁을 준비할 기회를 제공할 뿐이라며 반대 입장을 드러냈습니다.타스, 리아노보스티 통신에 따르면 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 현지 시각 오늘(16일) 브리핑에서 "우리는 평화를 원한다. 우크라이나에 숨 쉴 틈을 제공하고 전쟁을 지속하도록 준비하게 하는 휴전은 원하지 않는다"고 말했습니다.페스코프 대변인은 전날 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 프리드리히 메르츠 독일 총리의 '크리스마스 휴전' 구상을 지지하면서 이 기간 에너지 시설 공격을 중단하는 방안을 언급한 데 대해 "이 질문은 도널드 트럼프 미국 대통령이 말했듯 합의에 이르느냐 마느냐의 문제"라고 밝혔습니다.페스코프 대변인은 "이 전쟁을 멈추고, 우리의 목표를 달성하고, 유럽의 미래를 위해 평화를 보장하는 것을 원한다. 이것이 우리가 원하는 바"라고 강조했습니다.페스코프 대변인은 전날 유럽 지도자들이 독일 베를린에서 미국, 우크라이나 측과 회담한 뒤 우크라이나 안전 보장 등에 대한 성명을 발표했다는 보도 내용만 보고 공식 문서를 확인하지 못했다고 설명했습니다.그러면서 미국이 우크라이나에 제안했다는 우크라이나 안전 보장 방안의 구체적인 내용을 아직 알지 못한다고 덧붙였습니다.이날 세르게이 랴브코프 러시아 외무차관은 미국 ABC방송 인터뷰에서 우크라이나 위기 해결이 가까워졌느냐는 질문에 "이 끔찍한 위기를 해결하기 직전에 있다고 매우 많이 자신하고 꽤 확신한다"고 밝혔습니다.랴브코프 차관은 러시아가 우크라이나 분쟁 종식을 원하고, 이를 위한 도널드 트럼프 미국 대통령과 미 정부의 노력에 감사하다고 말했습니다.또, 우크라이나 문제를 둘러싼 이견을 극복하기 위해 노력할 준비가 됐다고 덧붙였습니다.다만, 랴브코프 차관은 상황이 잘못된 방향으로 전개되고 있었기 때문에 러시아가 2022년 2월 우크라이나에서 '특별군사작전'을 시작할 수밖에 없었다며, 우크라이나 문제 해결에 대한 기존 입장을 재차 강조했습니다.랴브코프 차관은 종전 협상 중에 우크라이나 동부 돈바스(도네츠크와 루한스크), 크림반도, 러시아가 '노보로시야'라고 부르는 우크라이나 남동부 흑해 연안 일대 등 러시아가 점령 중인 영토를 양보할 의향은 없다고 선을 그었습니다.우크라이나 영토에 북대서양조약기구(NATO) 군이 주둔하는 것에 대해서는 "찬성하거나 동의하거나 만족하지도 않을 것"이라고 밝혔습니다.미국은 우크라이나 평화 계획을 마련하고 우크라이나, 러시아와 번갈아 만나며 협상하고 있는데, 핵심 쟁점 가운데 우크라이나의 안전 보장 문제는 진전되고 있지만, 돈바스 철군과 영토 양보를 둘러싼 이견은 좁혀지지 않는 것으로 알려졌습니다.(사진=연합뉴스)