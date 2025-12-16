"국민의힘 당원 증가, 경기 1등 서울 2등"

▲ 국민의힘 장동혁 대표(오)와 정희용 사무총장(왼)

국민의힘 당원 수가 지난 10일 기준 96만 명을 넘어서 가운데 가장 큰 증가세를 보인 지역은 경기도였습니다.지난 8월, 장동혁 대표가 선출된 전당대회 당시 지역별 당원 현황과 비교해보면 경기도, 서울, 경남, 경북, 대구, 충남 순으로 당원 증가 수가 가장 많았습니다.당 관계자는 당원 수가 증가한 이유에 대해선 "원래 지방선거가 임박하면 당원 수 증가는 늘 있어왔던 일"이라면서도 "경선을 할 경우 당원투표 비중을 (50%에서 70%로) 늘릴 수도 있다는 전망이 나온 게 영향을 끼쳤을 것"이라고 분석했습니다.다른 당 관계자도 "지역별로 고르게 당원 수가 늘었다"며 "당비를 내는 당원 수가 큰 선거를 이기는 조직력의 기본"이라고 말했습니다.정희용 사무총장은 오늘(16일) 오전 원내대책회의에서 당원 수가 집계 이후 최다인 96만 3천231명으로 집계됐다고 밝혔습니다.지난 10일 기준, 지난 8월 전당대회와 비교했을 때 21만 2천201명이 늘었습니다.정 사무총장은 "이재명 정권과 민주당에 맞서 대한민국을 바로 세우고 민주주의를 지켜달라는 국민께서 국민의힘과 함께 해주셔서 당원 증가로 이어진 결과"라고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)