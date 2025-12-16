이정헌 '지상파 규제 완화' 질의에…김종철 "전향적 검토"

이미지 확대하기

이미지 확대하기

김종철 방송미디어통신위원회 위원장 후보자가 "지상파 방송 중심의 광고 규제 등에 대해서 전향적 검토를 해야 한다"는 입장을 밝혔습니다.김 후보자는 오늘(16일) 국회 과방위에서 열린 인사청문회에서, 민주당 이정헌 의원의 관련 질의에 이같이 말했습니다.이정헌 의원은 "올해 지상파 3사 광고 매출이 5년 전과 비교해 반 토막 아래까지 떨어졌다"면서 "그냥 내버려두면 넷플릭스가 워너브라더스를 인수하듯 (지상파) 방송사의 드라마 분야까지도 다 인수해버릴 수도 있겠단 생각이 든다"고 지적했습니다.이어 "그래서 지상파 방송사들이 방송 광고나 협찬과 관련된 규제를 풀어야 한다고 줄기차게 요구하고 있다"고 지적했습니다.김 후보자는 이에 대해 "미디어 산업 환경이 급변하고 있기 때문에, 전통적으로 가져왔던 지상파 방송 중심의 광고 규제에 대해서는 전향적 검토를 해야 한다고 생각한다"고 답했습니다.이어 "소비자 이용 부분도 고려하지 않을 수 없어 종합적으로 판단할 수밖에 없다"면서도 "기본적으로는 중간광고를 확대하고 다양한 형태의 광고 지원 방식을 동원하며, 광고 대행 사업과 관련된 통합적인 접근법을 고려해야 한다"고 설명했습니다.이 의원이 "저녁에 프로야구가 열려도 맥주 광고를 할 수 없는 등 규제를 풀어 달라는 요구가 있다"고 하자 "맞춤형 광고 규제를 유연하게 도입할 필요가 있다"면서 "다만 헌법적 공익 가치를 손상하지 않도록 유의가 필요하고 술 광고 등은 청소년 유해와 관련돼 유지할 필요가 있다"고 말했습니다.이 의원은 또 해외 OTT의 투자를 받아 K 콘텐츠의 제작비를 마련하는 등 국내 콘텐츠 제작 시장이 위기를 겪고 있는 실태도 지적했는데, 김 후보자는 이에 대해 "(해외 OTT와의) 역차별을 해소하기 위한 여러 가지 방편을 마련하고 적극적인 지원책을 모색하겠다"고 답했습니다.