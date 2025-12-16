이 대통령 "외국인 카지노, 공공영역에 내줘야…민간은 특혜"

▲ 이재명 대통령이 16일 정부세종컨벤션센터에서 열린 문화체육관광부(국가유산청)·국민권익위원회 업무보고에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 오늘(16일) 외국인 상대 카지노 인허가 문제와 관련해 "상당한 이익이 생겨나는데, 민간이나 특정 개인에 내주는 것은 타당치 않다"고 지적했습니다.이 대통령은 이날 세종컨벤션센터에서 열린 문화체육관광부 및 산하기관 업무보고에서 "문체부가 나중에 정책 결정할 때 참고하면 좋겠다"고 말했습니다.이 대통령은 외국인 상대 카지노에 대해 "이게 사실 도박이잖냐"며 "국가가 특수한 목적에 도박을 허가해 돈을 벌고 있는 것"이라고 규정했습니다.이어 "(허가를) 왜 개인에게, 특정 업체에 내주냐. 그러니 특혜라고 한다"며 "이런 건 공공영역에 내 주고, (그러면) 수익을 공적으로 유익하게 쓴다는 것 아니냐"고 했습니다.이 대통령은 윤두현 그랜드코리아레저(GKL) 사장으로부터 그간 정부가 외국계 회사에 카지노 인허가를 내준 과정에 대한 설명을 들었습니다.이 과정에서 "호남에는 (카지노가) 없더라"며 "왜 없느냐"고 질문하기도 했습니다.이에 최휘영 문체부 장관은 "지자체에서 희망 신청은 들어오는데, 수요 조사 등 실무 검토는 부정적"이라고 답했습니다.(사진=연합뉴스)