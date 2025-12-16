이 대통령 "외국인 카지노, 공공영역에 내줘야…민간은 특혜"

▲ 이재명 대통령이 16일 정부세종컨벤션센터에서 열린 문화체육관광부(국가유산청)·국민권익위원회 업무보고에서 발언하고 있다.
이재명 대통령은 오늘(16일) 외국인 상대 카지노 인허가 문제와 관련해 "상당한 이익이 생겨나는데, 민간이나 특정 개인에 내주는 것은 타당치 않다"고 지적했습니다.
이 대통령은 이날 세종컨벤션센터에서 열린 문화체육관광부 및 산하기관 업무보고에서 "문체부가 나중에 정책 결정할 때 참고하면 좋겠다"고 말했습니다.
이 대통령은 외국인 상대 카지노에 대해 "이게 사실 도박이잖냐"며 "국가가 특수한 목적에 도박을 허가해 돈을 벌고 있는 것"이라고 규정했습니다.
이어 "(허가를) 왜 개인에게, 특정 업체에 내주냐. 그러니 특혜라고 한다"며 "이런 건 공공영역에 내 주고, (그러면) 수익을 공적으로 유익하게 쓴다는 것 아니냐"고 했습니다.
이 대통령은 윤두현 그랜드코리아레저(GKL) 사장으로부터 그간 정부가 외국계 회사에 카지노 인허가를 내준 과정에 대한 설명을 들었습니다.
이 과정에서 "호남에는 (카지노가) 없더라"며 "왜 없느냐"고 질문하기도 했습니다.
이에 최휘영 문체부 장관은 "지자체에서 희망 신청은 들어오는데, 수요 조사 등 실무 검토는 부정적"이라고 답했습니다.
(사진=연합뉴스)