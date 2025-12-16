T1 떠난 '롤드컵 MVP'…"새 둥지서 대권 도전"

<앵커>



세계 최고의 e스포츠 대회인 리그 오브 레전드 월드 챔피언십, 일명 롤드컵에서 MVP에 오른 구마유시, 이민형 선수가 7년간 몸담았던 T1을 떠나 한화생명으로 둥지를 옮겼는데요.



최고 스타 페이커와도 결별하고 새로운 환경에서 자신을 증명하겠다는 이민형 선수를 편광현 기자가 만났습니다.



<기자>



'구마유시' 이민형은 2022년 리그 오브 레전드 국내리그에서 사상 첫 '전승 우승' 신화를 쓰고,



[해설자 : 새로운 역사가 또 한 번 쓰여지는 날입니다.]



세계 최고 무대 '롤드컵'에서 3회 연속 트로피를 들어 올리며, 파이널 MVP까지 거머쥔 e스포츠 최고 스타 중 한 명입니다.



[구마유시(이민형)/2025 롤드컵 파이널 MVP : 제가 세계 최고 원딜(포지션)이라고 생각합니다.]



살아 있는 전설, 페이커 이상혁과 함께 T1 왕조를 구축했지만, 안주하지 않고 새로운 도전에 나섰습니다.



[구마유시(이민형)/한화생명e스포츠 원딜 : 대권을 노릴 수 있는 팀. 선택지가 한화가 가장 좋았던 것 같아요.]



대선배 이상혁에게 많은 것을 배웠다며,



[구마유시(이민형)/한화생명e스포츠 원딜 : 상혁이 형을 옆에서 지켜보면서도 느낀 건데 변하지 않고 꾸준히 하는 게 가장 중요한 것 같아요. 프로페셔널한 자세 그런 것들을 보면서 배웠던 것 같아요.]



새로운 환경에서 'T1 시절'의 자신을 뛰어넘겠다고 약속했습니다.



[구마유시(이민형)/한화생명e스포츠 원딜 : (팀을) 나와서도 잘할 수 있다는 자신감, 그 증명은 내년에 잘 해내 가면 된다.]



말띠 스타 이민형은, 2026년 말의 해에 소속팀에서 4차례 이상 정상에 오르고, 태극마크를 달고 나고야 아시안게임도 누비고 싶다면서,



[구마유시(이민형)/한화생명e스포츠 원딜 : 국가를 위해서 무조건 우승할 거라고 생각하고 있습니다.]



변함없는 응원을 보내주는 팬들에게 최고의 플레이로 보답하겠다고 약속했습니다.



[구마유시(이민형)/한화생명e스포츠 원딜 : 팬분들이 자랑스럽고 더 행복할 수 있게 좋은 모습 보여 드리면서 게임하도록 하겠습니다. 파이팅!]



(영상취재 : 최호준, 영상편집 : 박정삼, 디자인 : 이연준)