한미 외교 당국자 '대북 조율'…통일부는 "필요 시 따로"

<앵커>



오늘(16일) 우리와 미국의 고위급 외교 당국자들이 만나 대북 정책을 논의했습니다. 통일부는 예고한 대로 이 자리에 불참했고, 필요하면 미국 국무부와 따로 협의할 수 있다고 밝혔습니다. 정부 외교·안보 라인의 불협화음이 또다시 드러난 겁니다.



김혜영 기자의 보도입니다.



<기자>



대북 정책 조율을 위한 한미 고위급 외교 당국자들의 정례 협의가 이재명 정부 들어서 처음으로 오늘 열렸습니다.



협의의 공식 명칭은 '한미 정상회담 팩트시트 후속 협의'로 '대북 정책'은 명칭에선 빠졌습니다.



수석대표는 외교부의 정연두 본부장과 미국 국무부의 케빈 김 주한미대사대리.



여기에 한미 국방부 실무자들도 참석했지만, 우리 통일부의 참석자는 없었습니다.



통일부는 어제 대북 정책의 전담 부처는 외교부가 아닌 통일부라며 불참을 통보했습니다.



케빈 김 대사대리는 한국 내 논란을 의식한 듯 말을 아꼈습니다.



[케빈 김/주한 미국대사 대리 : (통일부와 별도의 협의를 가질 예정입니까?) 고맙습니다.]



외교부는 오늘 협의를 통해 "팩트시트에서의 한반도와 관련한 한미 간 제반 현안을 포괄적으로 논의했다"고 전했습니다.



반면 통일부는 대북 정책과 관련해서는 미 국무부와 직접 협의할 수도 있다며 외교부 견제에 나섰습니다.



[윤민호/통일부 대변인 : 대북 관계 관련해서는 통일부도 (미국 측과) 소통할 수 있다고 생각하고 있습니다.]



외교, 통일부 사이 불협화음에 대통령실은 '원 보이스'를 강조했습니다.



[위성락/국가안보실장 : 개별적인 부처 의견이 나오는 건 맞지만, 항상 NSC에서는 많은 조율을 합니다. 정부가 '원 보이스'로 대외 문제에 대처할 수 있도록….]



정부 내 이른바 동맹파와 자주파가 대북 정책을 놓고 주도권 다툼을 시작한 거라는 분석도 나오는 가운데, 내년 4월, 트럼프 미국 대통령의 방중을 전후해 북미 회동 가능성은 있겠지만, 남북 대화의 재개는 어려울 거라고 국립외교원은 오늘 내다봤습니다.



(영상취재 : 정성화 ·배문산, 영상편집 : 이승열)