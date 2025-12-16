"들이받는 소는 돌로 쳐서"…"민주주의는 돌로 못 죽여"

<앵커>



국민의힘 당무감사위가 한동훈 전 대표와 가까운 김종혁 전 최고위원을 중징계하라고 당 윤리위원회에 권고했습니다. 친 한동훈계는 내부 총질이라며 격앙된 반응을 보였습니다.



보도에 박찬범 기자입니다.



<기자>



국민의힘 당무감사위원회는 오늘(16일), '친한동훈계' 김종혁 전 최고위원에 대한 '당원권 정지 2년'의 징계를 당 윤리위원회에 권고하기로 했습니다.



지난 9월부터 여러 언론 인터뷰를 통해서 당내 계파 갈등을 조장하고, 당원에게 모욕감을 줬다는 게 중징계 권고의 이유였습니다.



[이호선/국민의힘 당무감사위원장 : 당 운영을 파시스트적이라고 표현하고, 국민의힘을 북한노동당에 비유했습니다.]



이호선 당무감사위원장은 "들이받은 소는 돌로 쳐 죽인다"는 문구를 자신의 블로그에 올렸는데, 친한계를 겨냥한 것 아니냐는 질문에 '성경 구절일 뿐'이라고 말했습니다.



하지만, 한동훈 전 대표는 SNS에 "민주주의는 돌로 쳐 죽일 수 없다"고 이 위원장을 비판하는 글을 올렸고, 한 친한계 의원은 "내부 총질이고 갈라치기"라며 격앙된 반응을 보였습니다.



친윤계 장예찬 전 최고위원이 여의도연구원 부원장에 임명된 걸 두고도 친한계는 불만을 터뜨리고 있습니다.



장 부원장이 한 전 대표의 가족 연루 의혹이 불거진 당원 게시판 사건에 대한 조사에 적극적으로 찬성해 왔기 때문입니다.



[장예찬/여의도연구원 부원장(어제, MBC라디오 '권순표의 뉴스하이킥') : 당내 오래된 고름 같은 문제들을 연내에 좀 째고 나면….]



이런 가운데 일부 재선 의원들의 당내 모임은 장동혁 대표에게 중도로 노선을 변경하라고 요구하고 나섰습니다.



장 대표는 보수 원로로 이재명 정부에 참여한 이석연 국민통합위원장을 오늘 만났는데, 이 위원장이 "다수 국민의 뜻을 따라 정도를 가달라"고 당부하자 "발전된 미래를 보여주는 게 진정한 사과와 절연"이라고 답했습니다.



