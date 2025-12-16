뉴스

[단독] 결국 살인 혐의 기소…'온몸 구더기' 아내가 쓴 글

김민준 기자
작성 2025.12.16 20:45 수정 2025.12.16 21:02 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

온몸에 구더기가 꼬일 정도로 상처가 났던 아내를 방치해 숨지게 한 육군 부사관 사건이 알려지면서 최근 공분을 일으켰죠. 저희 취재 결과, 군검찰이 이 부사관에 대해 애초 적용된 중유기치사 혐의 대신 살인 혐의로 적용해 재판에 넘긴 것으로 확인됐습니다. 아내가 숨질 걸 예상하고도 고의로 방치했다고 판단한 겁니다.

김민준 기자의 단독 보도입니다.

<기자>

군검찰이 상처가 난 아내를 방치해 온몸에 욕창과 구더기까지 생긴 상태로 사망에 이르게 한 육군 부사관 A 씨를 어제(15일) 살인 혐의로 기소했습니다.

앞서 군사경찰이 지난달 26일 보호 의무를 하지 않고 방치한 중유기치사 혐의로 넘긴 사건을 '살인 혐의'로 바꿔서 적용한 겁니다.

군 검찰은 "부작위에 의한 살인죄가 성립할 수 있다"고 설명했는데, A 씨가 죽음에 이를 걸 예상하면서 고의로 방치해 사실상 살인죄를 저지른 걸로 봐야 한다는 취지입니다.

앞서 A 씨는 지난달 17일 "아내의 의식이 혼미하다"며 119에 신고했는데, 구급대 도착 당시 A 씨 아내 온몸에 오물 등이 있는 사진과 3개월 전부터 구더기가 나오기 시작했다는 의무기록지 내용이 공개돼 공분을 일으켰습니다.

[유족 : 온몸에 배변이 다 묻어 있는 상태로 왔고. 어깨 겨드랑이 오른쪽 쪽 그쪽에 괴사가 돼 있고.]

A 씨 아내는 병원으로 이송된 지 하루 만에 숨졌는데 A 씨는 경찰 조사에서 "아내의 상태를 몰랐다"며 발뺌한 걸로 알려졌습니다.

유족들은 터무니없는 소리라며 울분을 터뜨렸습니다.

[유족 : (같은 집에서 살며) 출퇴근했고 강아지 산책도 시키러 나갔고. 냄새는 왜 몰랐냐 냄새도 그런 뭐 (집안) 향기 때문에 몰랐다. 근데 절대 모를 수가 없어요.]

고인이 최근까지 A 씨에게 쓴 편지와 일기장도 발견됐는데, "병원 좀 같이 가자"거나, "죽고 싶다. 죽어야 괜찮을까"라는 내용이 담겼던 걸로 파악됐습니다.

(영상취재 : 강시우, 영상편집 : 박나영)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김민준 기자 사진
김민준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지