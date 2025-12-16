"지상파 광고 규제 전향적 검토…SNS 제한, 대안 모색"

<앵커>



오늘(16일) 국회에선 방송미디어통신위원회 위원장 후보자에 대한 인사청문회가 열렸습니다. 김종철 후보자는 호주처럼 청소년 SNS 이용을 제한하는 방안에 대해 묻자, 대안을 모색하겠다는 취지로 답했습니다. 또, 지상파 방송 중심의 광고 규제와 관련해선

김종철 방송미디어통신위원장 후보자는 호주 정부가 16살 미만 아동과 청소년의 SNS 이용을 차단한 것처럼 우리나라도 대책을 검토해야 한단 국회 인사청문위원의 질의에 이렇게 답했습니다.



[조인철/민주당 의원 : 최근에 호주 청소년 SNS 사용 규제 들으셨지요? 우리 정부는 검토해 봐야 하지 않을까요?]



[김종철/방송미디어통신위원장 후보자 : 너무나 당연하게 해야 한다고 생각하고 이런 청소년 보호 문제는 중요한 과제 중의 핵심 과제라고 생각을 해서.]



김 후보자는 별도 입장문을 통해 "현시점에서 16세 미만 청소년의 SNS 제한을 검토한단 의미는 아니며, 법정대리인의 동의 권한 강화 등 다각적 대안을 모색하겠단 입장"이라고 부연했습니다.



김 후보자에 대해 민주당 의원들은 언론법 전문가로서 위원장 적임자라고 치켜세웠고, 국민의힘 의원들은 방송 미디어 활동이 아예 없었던 코드 인사라고 깎아내렸습니다.



[박충권/국민의힘 의원 : 11월 중순경 누구한테 연락받았습니까?]



[김종철/방송미디어통신위원장 후보자 : 인사비서관으로부터 연락을 받았습니다.]



[박충권/국민의힘 의원 : 혹시 대통령실의 김현지 제1부속실장한테는 컨펌 받았습니까?]



[김종철/방송미디어통신위원장 후보자 : 그런 적 없습니다.]



방송 미디어 산업 진흥 정책과 관련해 김 후보자는 적극적으로 규제를 개선하겠다고 다짐했습니다.



[이정헌/민주당 의원 : 방송 광고나 협찬과 관련된 규제를 풀어야 한다는 내용입니다.]



[김종철/방송미디어통신위원장 후보자 : 지상파 방송 중심의 광고 규제나 이런 부분들에 대해서는 저희들이 전향적 검토를 해야 하지 않나, 이렇게 생각을 합니다.]



김 후보자는 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태와 관련해선 복잡한 탈퇴 절차의 간소화를 역점 정책으로 추진하겠다고 밝혔습니다.



