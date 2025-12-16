[단독] "'특검 핵심'과 수사 상황 연락" 통일교 상부 보고했다

<앵커>



앞서 보셨듯 경찰은 김건희 특검에 대한 추가 압수수색에 나섰습니다. 그런데 지난 9월 특검 수사 과정에서 통일교가 특검 수사팀 관계자와 소통했다는 의혹이 제기됐던 걸로 저희 취재 결과 확인됐습니다. 뚜렷한 물증이 나오지 않아 사안은 특검 차원에서 종결됐는데, 석연치 않은 점들이 보입니다.



김지욱 기자가 단독 취재했습니다.



<기자>



지난 7월 18일 김건희 특검팀이 압수수색을 진행한 통일교 본산 천정궁 앞에 통일교인들이 길게 늘어서 있습니다.



[꿈꾸는 이 세상이 이루어질 그날까지….]



통일교 측은 압수수색 하루 전부터 중학생 신도들까지 포함한 교인 총동원령을 내려 천정궁 앞 방어선을 구축했던 걸로 드러났습니다.



천정궁 외에도 통일교 측이 특검팀의 주요 거점 압수수색을 사전에 파악하고 대비한 듯한 정황이 여러 차례 포착됐는데, 당시 특검팀 내에서도 수사 정보 유출 의혹에 대한 문제 제기가 있었던 걸로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.



그러던 중 지난 9월 특검팀은 통일교 간부 A 씨의 휴대전화에서 수상한 문자 메시지를 발견했습니다.



A 씨가 교단 상부에 '김건희 특검팀 소속 간부 B 씨와 수사 상황 관련 연락을 하고 있다'는 취지로 보고하는 내용이었습니다.



B 씨는 특검팀 핵심 수사를 맡은 경찰 간부로, A 씨는 당시 B 씨의 실명과 경찰 계급, 특검 내 직위 등에 대해 정확하게 파악하고 있었습니다.



특검팀은 A 씨를 추궁했지만 B 씨를 모른다고 부인했고, 휴대전화 포렌식에서도 B 씨와 직접 연락한 흔적은 찾지 못했습니다.



B 씨 또한 SBS에 "A 씨와 전혀 알지 못하는 관계"라고 밝혔고, 특검 측도 "포렌식과 추가 조사 등에서 혐의점이 발견되지 않았다"고 해명했습니다.



하지만, 특검팀 내부에선 정식 수사가 필요하단 의견도 제기됐던 걸로 파악됐습니다.



외부 공개가 안 되는 특검팀 간부의 실명과 역할 등을 통일교 측이 수사 초기 단계부터 파악하고 있었던 데다, 텔레그램 등 보안성이 높은 앱으로 연락한 뒤 기록을 삭제했을 가능성도 배제할 수 없기 때문입니다.



전방위 정치권 로비 의혹을 받는 통일교가 특검 수사를 받으면서 특검팀 내부 관계자에게까지 손을 뻗쳤단 정황이 드러난 만큼 경찰 수사에서 이 부분에 대한 명확한 규명이 필요해 보입니다.



(영상취재 : 김승태, 영상편집 : 조무환)