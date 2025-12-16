폴란드 "퇴역하는 미그기, 박물관 대신 우크라로"

▲ 폴란드 국기

폴란드 정부가 올 연말 퇴역 예정인 미그(Mig)-29 전투기를 우크라이나에 넘기는 방안을 유력하게 검토 중이라고 현지매체들이 보도했습니다.체자리 톰치크 폴란드 국방차관은 언론 인터뷰에서 "이 전투기들을 박물관에 보내거나 매각 또는 폐기할 수 있다. 아니면 우크라이나에서 적을 무찌르는 데 기여할 수도 있다"며 "내 생각에 답은 명백하다"고 말했습니다.톰치크 차관은 현재 운용 중인 미그기 14대 가운데 6∼8대가 올해 안에 폴란드군에서 퇴역할 예정이라고 덧붙였습니다.폴란드는 우크라이나 전쟁 초반 보유한 미그기의 절반인 14대를 우크라이나에 넘겼습니다.우크라이나는 남은 미그기도 달라고 요구했지만 거절당했습니다.하지만 이번에는 폴란드가 수명이 다한 기체를 우크라이나에 넘기고 그 대신 드론 기술을 전수받는 방안이 검토되고 있습니다.폴란드군은 1980년대부터 옛 소련에서 도입한 미그기를 미국산 F-35와 한국산 FA-50으로 교체 중입니다.우크라이나는 지난 9월 러시아산 드론이 폴란드 영공으로 대거 넘어가고 유럽 각국이 드론 대응에 어려움을 겪자 러시아와 전쟁하며 쌓은 드론전 노하우를 알려주겠다고 공언했습니다.폴란드는 개전 이후 무기를 지원하고 100만 명 안팎의 피란민을 수용하며 우크라이나를 전폭 지원해 왔습니다.볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 오는 19일 폴란드 바르샤바를 방문해 카롤 나브로츠키 대통령과 미그기 이전 문제 등을 논의할 예정입니다.(사진=게티이미지코리아)