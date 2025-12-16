이종호 측 "김건희에 3억 수표 전달" 진술 공개…특검 "도이치 간접증거"

▲ 이종호 전 블랙펄인베스트 대표

김건희 여사 최측근으로 언급되는 이종호 전 블랙펄인베스트 대표 측이 과거 김 여사에게 수표 3억 원을 전달한 적이 있다고 법정에서 주장했습니다.그러면서 이는 주식 투자 수익의 일부라고 설명했습니다.김 여사와 '도이치모터스 주가조작'에 관여·공모한 의혹을 받아온 이 씨는 그간 혐의와 관련해 김 여사 측에 우호적 입장으로 인식돼 왔습니다.그런데 오늘(16일) 재판에서는 이 전 대표가 '투자수익을 공유한 관계'라는 취지로 김 여사에게 다소 불리한 진술을 내놓은 것입니다.이 전 대표 측은 김 여사 관련 의혹을 수사한 민중기 특별검사팀에서도 이러한 진술을 했다고 공개했고, 이에 특검팀은 김 여사가 도이치모터스 주가조작 사건에 가담했다는 간접증거로 해당 재판부에 제출했다고 밝혔습니다.이 전 대표 측 변호인은 오늘 서울중앙지법 형사합의23부 (오세용 부장판사)의 심리로 열린 결심 공판에서 "김건희에게 수표로 3억 원을 준 적이 있다"며 "김건희 특별검사팀에 가서 그 부분을 얘기했다"고 말했습니다.이 발언은 특검 측이 징역 4년을 구형한 이후 변호인단의 최후변론 과정에서 나왔습니다.특검이 증거인멸, 수사 비협조 등을 근거로 실형을 구형하자 수사에 충분히 협조했다고 강조하며 그 근거로 든 사례였습니다.변호인은 "(수사에 협조하기 위해) 피고인을 찾아가서 지금까지 얘기하지 않은 것이 뭐냐고 확인한 게 '김건희에게 수표로 3억 원을 준 적이 있다'였다"며 "해병특검이 (수사대상) 사건이 아니라고 해서 김건희 특검에 가서 그 부분을 얘기했다"고 말했습니다.과거 도이치모터스 주가조작 사건 수사 당시에 드러나지 않았던 새로운 사실을 진술한 만큼 수사에 협조했다는 취지입니다.이 변호인은 3억 원 전달 과정에 대해 구체적으로 설명했으나 특검팀이 망신주기식 수사, 별건 수사를 지속했다며 "실체적 진실 못지않게 절차가 지켜져야 한다"고 지적했습니다.이 전 대표 측은 해당 3억 원이 주식 투자 수익 중 일부라고 주장했습니다.이 전 대표의 한 측근은 SBS에 "과거에 김 여사가 이 전 대표에게 투자금 15억 원을 맡긴 적이 있는데, 이 전 대표가 투자수익 3억 원을 내서 김 여사에게 원금과 수익을 합쳐 18억 원을 돌려줬다"고 설명했습니다.돈을 준 시점은 도이치모터스 주가조작 사건이 불거지기 전이라고도 말했습니다.이 전 대표가 도이치 주가조작 사건 이전부터 김 여사와 알고 지냈다는 근거로 특검에 이 사실을 먼저 진술했다는 입장입니다.특검팀이 처음에는 해당 진술에 큰 관심을 보이지 않다가 나중에 정식으로 관련 조사를 했다고도 이 전 대표 측은 주장했습니다.이와 관련해 특검팀은 언론 공지를 통해 이 전 대표로부터 관련 진술을 확보한 게 맞다고 인정했습니다.특검팀은 "김건희 씨에게 교부했다는 3억 원 수표와 관련된 진술은 이종호 참고인 진술조서로 작성됐다"며 "김건희 씨의 도이치모터스 주가조작 재판에서 권오수·이종호 등과 주가조작의 공범임을 입증하는 간접증거로 제출됐다"고 설명했습니다.김 여사 측은 해당 수표가 도이치모터스 사건과 전혀 관련이 없다는 입장입니다.김 여사가 권오수 전 도이치모터스 회장을 통해 이 전 대표가 운영하던 블랙펄인베스트에 15억 원을 입금한 적이 있다는 사실은 인정하면서도 그 시점이 도이치모터스 주가조작 '2차 작전' 무렵인 2011년 6월쯤이라는 점을 강조했습니다.도이치모터스 사건 이전이라는 이 전 대표 측 주장과 대비되는 부분입니다.김 여사 측은 그러면서 "이 투자는 도이치모터스 주가조작 사건과 무관하다"면서 "이 전 대표의 진술에 의하더라도 김 여사가 이 거래에 직접 관여한 부분은 없으며, 김 여사의 공소사실을 입증할 만한 증거에도 해당하지 않는다"고 주장했습니다.(사진=연합뉴스)