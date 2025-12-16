뉴스

'과징금 체납 25억' 전국 1위 김건희 모친 최은순 부동산 공매 추진

최호원 기자
작성 2025.12.16 17:15 수정 2025.12.16 17:22 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
'과징금 체납 25억' 전국 1위 김건희 모친 최은순 부동산 공매 추진
▲ 특검 출석하는 최은순

지방행정제제·부과금(과징금) 체납 25억 원으로 전국 1위에 이름을 올린 김건희 여사의 모친 최은순(79) 씨의 부동산에 대한 공매가 추진됩니다.

16일 경기도와 성남시에 따르면 최 씨는 마지막 납부 시한인 전날(15일)까지 체납 과징금을 내지 않았습니다.

앞서 성남시는 지난달 19일 최 씨를 포함한 고액 체납자 명단이 위택스(wetax.go.k)에 공개된 뒤 최 씨에게 이달 15일까지 체납 과징금을 납부하지 않으면 압류한 부동산에 대해 공매에 들어가겠다고 통보했습니다.

김동연 지사도 지난 4일 양평군 민생경제 현장투어에서 "최 씨의 체납은 그 죄질이 아주 나쁘다. 성남시와 함께 최후 일정을 통첩했다"며 "과징금을 납부하지 않으면 부동산 공매 절차에 반드시 들어가 조세 정의를 살리겠다"고 밝힌 바 있습니다.

최 씨는 2020년 부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률 위반 과징금 25억 500만 원을 납부하지 않아 과징금 체납액 전국 1위에 올랐습니다.

그는 2013년 부동산 매입 과정에서 명의신탁 계약을 통해 차명으로 땅을 사들여 법을 위반한 사실이 드러나 과징금이 부과됐습니다.

최 씨는 과징금 취소 소송을 제기했지만, 지난해 11월 대법원에서 과징금 처분이 최종 확정됐습니다.

성남시 관계자는 "최 씨가 납부하지 않은 과징금 액수보다 훨씬 많은 부동산을 압류한 상태이며 오늘 중으로 한국자산관리공사(캠코)에 공매를 의뢰할 계획"이라고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
최호원 기자 사진
최호원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지